Tiongkok Dinilai Berhasil Kuasai Laut China Selatan Lewat Taktik Salami

Sabtu, 5 Desember 2020 | 15:36 WIB

Oleh : Natasia Christy Wahyuni / FER

Direktur Center for Emerging Powers and Transnational Trends di Sekolah Diplomasi dan Hubungan Internasional Universitas Seton Hall, Amerika Serikat (AS), Prof Ann Marie Murphy PhD, dalam konferensi internasional virtual bertema Indo-Pacific: Outlooks, Opportunities and Challenges yang digelar oleh Magister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (MHI UPH), Sabtu (5/12/2020). (Foto: Beritasatu Photo/Natasia Christy Wahyuni)

Jakarta, Beritasatu.com - Strategi Tiongkok untuk menguasai Laut China Selatan (LCS) sebagai bagian dari kawasan Indo-Pasifik dinilai telah berhasil. Tiongkok mampu semakin memperluas wilayah dan pengaruhnya termasuk memberikan ancaman ke Laut Natuna, Indonesia, yang posisinya terletak di sebelah selatan LCS.

Direktur Center for Emerging Powers and Transnational Trends di Sekolah Diplomasi dan Hubungan Internasional Universitas Seton Hall, Amerika Serikat (AS), Prof Ann Marie Murphy PhD mengatakan, taktik salami (salami slicing strategy) yang dilakukan Tiongkok di perairan LCS pada akhirnya bisa mendorong ekspansi lebih luas ke wilayah Asia Tenggara mulai dari Filipina, Vietnam, dan saat ini mencapai Pulau Natuna yang berjarak ribuan kilometer.

"Titik yang sangat jauh dan Tiongkok tidak pernah mampu mencapai ke sana sebelumnya, sekarang telah berhasil membangun kapasitas kubah bahari, di zona abu-abu, di bawah daerah nontradisional,” kata Prof Ann dalam konferensi internasional virtual bertema Indo-Pacific: Outlooks, Opportunities and Challenges yang digelar oleh Magister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (MHI UPH), Sabtu (5/12).

Ann mengatakan, Tiongkok akan terus memperluas klaimnya di perairan LCS. Namun, menurutnya, Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus melakukan perlawanan atas hal itu.

"Ada harapan secara logis, Indonesia akan meningkatkan kapasitas maritimnya, apakah kita melihat itu? Tidak banyak. Anggaran militer Indonesia dipakai untuk tentara, sebagian besar untuk kesejahteraan tentara,” kata Ann.

Strategi salami slicing adalah taktik memecah belah dan menaklukan wilayah untuk mendominasi wilayah lawan, sepotong demi sepotong. Operasi militer semacam itu terlalu kecil untuk menghasilkan perang. Mereka membiarkan negara tetangga merasa bingung untuk memutuskan bagaimana dan seberapa besar tanggapan atas hal tersebut.

Aksi militer yang kecil dari taktik salami juga membantu menghindari perhatian diplomatik, tapi jika terakumulasi dalam periode waktu tertentu akan menghasilkan keuntungan strategis bagi negara yang agresif.

Menurut Ann, kesuksesan taktik yang dipakai Tiongkok kepada Natuna pada akhirnya tergantung seberapa besar respons Indonesia, salah satunya investasi kepada pertahanan maritim.

Ann juga menjelaskan sejumlah perbedaan antara AS dan Indonesia dalam memandang konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (Free and Open Indo-Pacific/FOIP). Misalnya, AS menganggap kebebasan sebagai bebas dari paksaan, sebaliknya Tiongkok memilih penggunaan kekuatan di LCS. Selain itu, AS menegaskan penerapan kebebasan navigasi, sebaliknya Tiongkok menghendaki strategi penolakan anti-akses.

Menurutnya, FOPI versi AS juga berdasarkan aturan, sedangkan Tiongkok menetapkan kekuatan menjadi pembenaran. AS mengingikan perdagangan bebas dan adil, namun Tiongkok mengedepankan diplomasi perangkap utang.

Sementara itu, Kepala National Security College dari Universitas Nasional Australia, Prof Rory Medcalf mengatakan, situasi, kebijakan, dan pengambilan keputusan di kawasan Indo-Pasifik berangkat dari koeksistensi kawasan itu ribuan tahun lalu.

"Tantangan yang dihadapi Asia Tenggara sebagian besar kontradiksi dengan dampak kenyataannya. Contohnya, investasi dan perdagangan Tiongkok di wilayah ini sangat besar," kata Prof Rory.

Konferensi internasional tentang Indo-Pasifik ini diikuti oleh sejumlah duta besar, diplomat, pejabat pemerintah, dan akademisi baik dari dalam maupun luar negeri. Konferensi digelar selama dua hari pada Jumat (4/12/2020) dan Sabtu (5/12/2020).

Konferensi tersebut adalah hasil kerja sama MHI UPH dengan Kementerian Perdagangan (Kemdag) dan Kedutaan Besar Perancis untuk Indonesia, serta didukung oleh American Institute for Indonesia Studies (AIFIS), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), International Federation of Social Science Organizations (IFSSO) dan Center for Southeast Asian Studies (CSEAS).

Sumber:BeritaSatu.com