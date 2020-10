Maybank Indonesia Cetak Laba Bersih Rp 1,1 Triliun

Senin, 26 Oktober 2020 | 19:38 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Maybank Indonesia Tbk mengumumkan laba bersih setelah pajak dan kepentingan non pengendali (PATAMI) tetap sama yaitu sebesar Rp 1,1 triliun per 30 September 2020 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Pengelolaan biaya secara disiplin, disertai dengan pertumbuhan yang solid di bisnis Syariah dan peningkatan pendapatan non bunga membantu mengurangi dampak volatilitas, disrupsi pasar dan total kredit yang lebih rendah sebagai akibat wabah Covid-19.

Presiden Komisaris Maybank Indonesia dan Group President & CEO Maybank, Datuk Abdul Farid Alia, mengatakan, Maybank Indonesia berhasil menjaga kinerjanya secara stabil dan menunjukkan ketangguhan menghadapi dampak pandemi. Meskipun outlook ke depan masih dibayangi ketidakpastian, perseroan yakin modal dan likuiditas yang kuat yang telah dibangun akan membantu mengatasi tantangan di kuartal mendatang.

"Pengalaman kami sejauh ini juga telah memberi kesempatan untuk membentuk kembali bisnis. Sementara, penekanan kami dalam membangun kemampuan digital telah memberi kami platform untuk melayani nasabah dengan lebih baik dalam keadaan new normal, dan diharapkan memberi kami sumber pendapatan tambahan di masa depan,” kata Datuk Abdul Farid Alias dalam siaran pers, Senin (26/10/2020).

Sebagaimana dialami industri perbankan, bank mencatat penurunan pendapatan bunga bersih sebesar 8,4 persen menjadi Rp 5,6 triliun yang terutama disebabkan oleh total outstanding pinjaman dan imbal hasil yang lebih rendah sebagai akibat dari penurunan suku bunga, serta dampak dari proses restrukturisasi pinjaman yang sedang berlangsung untuk nasabah yang terdampak pandemi. Marjin bunga bersih sebesar 4,69 persen per September 2020 dibandingkan 4,97 persen pada September 2019.

Adapun, pendapatan non bunga bank turun sebesar 7,1 persen menjadi Rp 1,7 triliun per September 2020. Tahun lalu, Bank menyertakan pendapatan one-off dari penyelesaian arbitrase domestik sebesar Rp 101,0 miliar dan pendapatan terkait pajak sebesar Rp 68,7 miliar. Sejalan dengan itu, pendapatan non bunga rutin untuk sembilan bulan meningkat sebesar 2,2 persen terutama berasal dari fee terkait pasar global, bancasurrance, investasi dan transaksi e-channel.

Sementara, profil pendanaan bank terus menguat dengan rasio CASA meningkat dari 36,4 persen pada September 2019 menjadi 39,7 persen pada September 2020, didukung kenaikan rekening giro 13,4 persen dan rekening tabungan 5,9 persen. Rasio kredit terhadap simpanan (loan to deposit/LDR) berada pada tingkat yang sehat sebesar 80,7 persen, lalu rasio (liquidity coverage ratio/LCR) tercatat sebesar 178,6 persen jauh di atas ketentuan minimum sebesar 100 persen.

Sedangkan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 23,5 persen dan total modal Rp 26,7 triliun pada September 2020. Di mana, tingkat non-performing loan (NPL) bank berada pada 4,3 persen (gross) dan 2,8 persen (net).

President Director of Maybank Indonesia Taswin Zakaria mengatakan, wabah yang belum pernah terjadi sebelumnya telah mempengaruhi kinerja industri perbankan. Pencapaian kinerja Maybank mencerminkan kondisi menantang yang dialami di mana beberapa langkah yang diperlukan telah dan terus akan ditempuh untuk mencegah dampak lebih lanjut dari situasi sekarang.

"Kami akan terus mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dampak lebih lanjut terhadap portofolio kami dari gangguan pandemi sementara pada saat yang sama meraih peluang bisnis melalui layanan digital banking kami yang kini mulai menunjukkan hasil yang positif. Kami akan tetap waspada atas kualitas aset kami melalui sikap yang prudent dan pendekatan manajemen risiko yang ketat dengan mencari cara untuk melibatkan nasabah kami dalam memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan bisnis mereka,” ungkap Taswin.

Sumber:BeritaSatu.com