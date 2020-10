BNI Syariah Ajak Generasi Muda Tingkatkan Rasa Kepedulian

Selasa, 27 Oktober 2020 | 22:38 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Pemimpin Divisi Kartu Pembiayaan BNI Syariah, Rima Dwi Permatasari; Kepala Divisi Pengumpulan Ritel Nasional Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Fitriansyah Agus Setiawan; Head of Tokopedia Salam, Bapak Garri Juanda; Head of Public Policy Ruangguru, Bapak Amri Ilmma dalam acara Talkshow Webinar dengan judul “Yang Muda Yang Peduli Sesama”, Selasa (27/10/2020). (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-92 yang jatuh pada 28 Oktober 2020, BNI Syariah mengajak generasi muda berkontribusi terhadap masa depan bangsa yang lebih baik dan peduli kepada sesama.

Direktur Bisnis Ritel dan Jaringan BNI Syariah, Iwan Abdi mengatakan, pemuda berperan penting sebagai generasi penerus yang mampu mewujudkan kemajuan bangsa.

"Oleh karena itu, diharapkan para pemuda Indonesia memiliki semangat persatuan dan bekerja sama untuk melawan Covid-19," ujarnya dalam webinar, Selasa (27/10/2020).

Saat ini industri halal menjadi new business dan new brand, dengan potensi bisnis global mencapai lebih dari Rp 30.000 triliun. Sedangkan di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia mempunyai potensi ekonomi halal mencapai Rp 3.000 triliun per tahun. Namun potensi tersebut, secara ekonomi dinikmati oleh negara lain, sementara Indonesia hanya menjadi konsumen.

"Oleh karena itu perbankan syariah bersama stakeholders lainnya harus berperan aktif untuk menangkap peluang, agar kita tidak hanya konsumen namun juga menjadi produsen serta menjadi tuan rumah di negeri sendiri," kata Iwan Abdi.

Hingga saat ini, lanjut Iwan, BNI Syariah terus berkontribusi untuk mengembangkan ekosistem halal di Indonesia, diantaranya melalui kerja sama dengan Tokopedia Salam, Baznas, dan Ruangguru. "Diharapkan, kerja sama ini dapat mengoptimalkan implementasi commercial dan social finance," tandasnya.

Head of Tokopedia Salam, Garri Juanda mengatakan, tren berdonasi masyarakat Indonesia semakin meningkat selama pandemi Covid-19.

"Sejak bulan Maret lalu, pengguna Tokopedia telah berdonasi lebih dari Rp 33 miliar yang disalurkan ke seluruh Indonesia melalui lembaga sosial terhubung berupa barang atau pun jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 seperti, Alat Pelindung Diri (APD), ventilator, rapid test gratis di sarana publik, bantuan disinfektan untuk masjid, dan THR serta sembako. Di sisi lain, masyarakat pun dipermudah dalam membayar zakat selama PSBB melalui fitur zakat di Tokopedia Salam," ujar Garri.

Kepala Divisi Pengumpulan Ritel Nasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Fitriansyah Agus Setiawan mengatakan, di Indonesia potensi zakat cukup besar untuk dikembangkan.

"Untuk mengoptimalisasi potensi zakat ini ada tiga hal yang bisa dilakukan diantaranya komunikasi terkait literasi mengenai pengelolaan zakat kepada masyarakat, kerja sama dengan institusi salah satunya perbankan dan fintech untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap zakat, dan peningkatan layanan," kata Fitriansyah.

Sumber:BeritaSatu.com