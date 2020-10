Serah Terima Unit The Newton 1 Patuhi Protokol Kesehatan

Rabu, 28 Oktober 2020 | 17:20 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Apartemen The Newton 1. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Kalangan pengembang menghadapi banyak keterbatasan dalam menyelesaikan pembangunan fisik apartemen di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Namun, tidak sedikit yang tetap berkomitmen menyelesaikan dan melakukan serah terima unit yang dijanjikan. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap bisnis properti secara keseluruhan.

Ciputra Group pada awal Oktober ini mulai melakukan serah terima atau hand over unit apartemen The Newton 1, yang merupakan salah satu tower dari pengembangan kawasan Ciputra World 2 Jakarta.

General Manager Marketing Ciputra Group, Andreas Raditya, mengatakan, serah terima unit apartemen ini akan berlangsung hingga 31 Desember yang dilaksanakan secara parsial atau bertahap.

"Serah terima unit apartemen ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi,” ujar Raditya dalam keterangan persnya, Rabu (28/10/2020).

Raditya mengatakan, berbeda dengan sebelum masa pandemi Covid-19, serah terima unit The Newton 1 saat ini dilakukan dengan teknis prosedur ketat diantaranya, setelah mendapat undangan serah terima unit pembeli diwajibkan konfirmasi kedatangan temu eksklusif minimal 3 hari kerja sebelum hari H.

Pembeli juga diminta datang tepat waktu dan alokasi waktu pertemuan tersebut tidak lebih dari 1,5 jam. Pendamping yang diizinkan mengikuti acara serah terima maksimal 1 orang untuk mencapai aturan pembatasan kuota 25 persen kapasitas total.

"Hal ini kami lakukan untuk mencegah penularan Covid-19. Jadi kami lakukan seaman mungkin. Pembeli yang akan datang sudah kami jadwalkan hingga mereka tidak datang bersamaan. Dalam kondisi sesulit apapun, Ciputra Group berupaya menepati komitmennya kepada konsumen,” kata Raditya.

Setelah serah terima, kata Raditya, para pemilik unit dapat langsung melakukan fit out atau mendesain ruangan sesuai keinginannya.

"Sebagian besar pembeli apartemen ini ingin unitnya cepat selesai. Disamping nyaman untuk ditinggali, juga sangat untung jika disewakan karena peminatnya cukup banyak,” imbuhnya.

Lokasi Newton 1 berada di Jalan Prof Satrio yang merupakan kawasan paling prime di ibu kota sekaligus sebagai central business district (CBD) Jakarta. Di kawasan tersebut, Ciputra Group sedang menawarkan apartemen The Newton 2 dengan harga mulai Rp1 miliaran.

The Newton 2 menawarkan tipe mulai dari 24 meter persegi hingga 60 meter persegi dengan pilihan tipe seperti studio, one bedroom, dan two bedroom.

