BPJT Siapkan Sistem Multiwallet Pembayaran Tarif Tol

Rabu, 4 November 2020 | 16:20 WIB

Oleh : Muawwan Daelami / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dam Perumahan Rakyat (Kempupera) akan menerapkan sistem multiwallet untuk pembayaran tarif tol.

"Sistem ini akan diluncurkan akhir tahun ini atau di awal tahun depan," kata Kepala BPJT, Danang Parikesit dalam kegiatan Smart City Week yang digelar secara virtual oleh Amazon Web Services (AWS), Rabu (4/11/2020).

Danang menambahkan, sistem multiwallet ini memungkinkan adanya first priority, second order priority, dan third priroity dari para pengguna jalan (user). Karena sistem ini mampu mengakses e-wallet yang mereka miliki.

"Sehingga kejadian seperti meminjam kartu pemilik kendaraan di jalan tol kemudian menggantinya dengan membayar tunai itu tidak akan terjadi lagi karena penerapan sistem multiwallet ini," imbuhnya.

Danang juga memahami, konsekuensi dari diterapkannya sistem tersebut akan membuat market e-wallet maupun storage ruang elektronik menjadi penuh.

"Oleh karena itu, kita harapkan para pengguna jalan tidak hanya memiliki satu storage tapi beberapa storage yang memungkinkan kita untuk mengakses dana apabila tidak terjadi transaksi yang memenuhi syarat," jelasnya.

Sumber:BeritaSatu.com