Pandemi Covid-19 Munculkan Konsep Baru Hunian di Perkotaan

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda Indonesia, telah banyak mempengaruhi gaya hidup dan aspek pada perkembangan rancangan arsitektur.

Salah satunya, terkait desain bangunan hunian rumah tinggal, dimana rumah telah menjadi salah satu objek penting dalam kegiatan sehari-hari manusia terutama di masa pandemi yang memaksa orang untuk work from home (WFH).

Selain itu, kegiatan rutin kerja di kantor, tempat usaha, belajar di sekolah, dan aktivitas lainnya semua harus dilakukan dari rumah masing-masing.

Arsitek Denny Setiawan, mengatakan, pandemi Covid-19 mendorong beberapa pemikiran baru tentang bagaimana mendesain adaptasi hunian di perkotaan.

"Salah satu contoh kontribusi yang dapat dilakukan arsitek pada bangunan hunian yang mondominasi ruang perkotaan dan rawan menjadi klaster penularan Covid-19,” jelasnya dalam seminar 'Konsep Baru-Hunian di Kota' yang diselenggarakan oleh Jurusan Arsitektur Universitas Bina Nusantara (Binus) dengan Kenari Djaja, Rabu (4/11/2020).

Menurut Denny, arsitek memiliki peran yang sangat penting untuk menghadirkan solusi dan ide kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Pengetahuan tentang konsep baru ini perlu dipahami oleh arsitek muda, ketika melayani masyarakat merancang rumah tinggal yang harus baik, indah, dan sehat,” tandasnya.

Sementara, Direktur Kenari Djaja, Hendry Sjarifudin, menyatakan, pihaknya merasa senang ketika banyak arsitek muda yang memiliki kepedulian pada kehidupan masyarakat.

"Pemikiran dan ide kreatif arsitek tentunya akan sangat membantu dalam turut menekan penyebaran pandemi yang telah banyak merugikan banyak kegiatan pembangunan,” tegasnya.

Hendry menambahkan, seminar ini lebih ditujukan kepada para arsitek usia milenial, mahasiswa jurusan arsitektur dan desain interior serta masyarakat umum yang saat ini memegang peran dalam kegiatan pembangunan bidang konstruksi.

"Mengambil tema towards a new urban house in pandemic era, diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi dan pemikiran dari para arsitek tantang konsep baru pada saat merancang hunian. Dengan demikian, penghuninya nanti dapat beradaptasi dengan kondisi pandemi Covid-19 dan sesudahnya nanti," pungkasnya.

