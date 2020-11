Pertamina Trans Kontinental Boyong 2 Penghargaan

Kamis, 5 November 2020 | 21:00 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) sabet penghargaaan BUMN Branding and Marketing Award 2020. PTK berhasil meraih dua penghargaan atas kinerjanya, yaitu pada kategori Trans Archipelago Branding dan The Best CMO kategori Marketing Team Work.

Ketua Dewan Juri BUMN and Marketing Award 2020 sekaligus Menteri BUMN 2004-2007 Sugiharto menyatakan, sejak dahulu keahlian PT Pertamina (Persero) dibidang logistik sudah terpercaya dengan eksistensinya di Indonesia, negeri kepulauan dengan 7500 pulau.

Hal tersebut mustahil dilakukan tanpa diangkut secara tepat dalam hal waktu, jumlah serta spesifikasinya ke seluruh pelosok negeri tanpa perusahaan seperti PT Pertamina Trans Kontinental.

Tantangan bagi PTK dalam hal branding perusahaan selanjutnya adalah untuk terus berinovasi dengan memperhatikan logo, visi dan misi yang sesuai dengan perkembangan dan perubahan yang terjadi.

“Terlebih, tantangan yang dihadapi di era VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) saat ini lebih besar, sehingga memaksa para BUMN dan anak perusahaan BUMN untuk tidak hanya keluar dari krisis, tetapi juga mampu menjangkau cara-cara baru demi berkompetisi dengan gempuran investor global yang menyesuaikan dengan paradigma korporasi saat ini, yaitu people, profit, planet,” katanya dalam siaran pers, Kamis (5/11).

Direktur Utama PTK Nepos MT Pakpahan menyampaikan, penghargaan yang diterima oleh PTK ini merupakan suatu apresiasi atas kinerja yang telah dicapai oleh PTK dengan didukung oleh seluruh insan pekerja PTK yang bekerja dengan amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif serta kolaboratif sehingga menjadi satu semangat dan kerja keras dalam mewujudkan target pendapatan perusahaan.

