Transpark Cibubur Tutup Atap Tower Terakhir

Sabtu, 7 November 2020 | 20:52 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Transpark Cibubur melaksanakan penutupan atap atau topping off The Crystalline Tower, di lokasi proyek, Sabtu (7/11/2020). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Trans Property selaku pengembang proyek superblok Transpark Cibubur, menegaskan komitmen untuk memenuhi target serah terima unit kepada pembeli.

GM Sales and Marketing Transpark Cibubur, Hansen Yusuf, mengatakan, setelah beberapa waktu lalu melakukan penutupan atap atau topping off tower A dan tower B, Transpark Cibubur kembali melakukan tutup atap untuk tower terakhir, The Crystalline.

"Prosesi topping off ini merupakan bukti kepada pembeli dan investor yang telah berinvestasi di proyek apartemen Transpark Cibubur,” kata Hansen Yusuf, setelah prosesi penutupan atap di lokasi proyek, Sabtu (7/11/2020).

Hansen menjelaskan, Transpark Cibubur bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang tepat dan hunian yang sangat strategis bagi kalangan pekerja urban yang memiliki mobilitas tinggi.

Selain lokasinya yang strategis, lanjutnya, mega blocks yang berada di Jakarta Timur ini juga memiliki banyak fasilitas pendukung kebutuhan hidup bertaraf internasional serta memiliki nilai perkembangan investasi yang tinggi.

"Transpark Cibubur hadir dengan beragam fasilitas mewah kelas 1 yang membuat hidup Anda seakan seperti mimpi masa kecil yang terwujud. Fasilitas yang dihadirkan di kawasan berkonsep Transit Oriented Development (TOD) ini membuat hidup penghuninya serasa sangat dimanjakan,” jelasnya.

Hansen menambahkan, ada tiga tipe apartemen unggulan di Transpark Cibubur, yaitu tower A, B dan Crystilline yang dapat menjadi pilihan dengan masing-masing ukuran unit yang berbeda.

"Fasilitas pendukung yang ada di apartemen Transpark Cibubur sangat lengkap, mulai dari jogging track, gym centre, jacuzzi dan area kolam renang. Selain itu, penghuni akan dimanjakan dengan kemudahan akses berbagai tansportasi publik karena sangat dekat dengan berbagai fasilitas transportasi massal,” pungkasnya.

Sumber:BeritaSatu.com