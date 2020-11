Hong Kong Kingland Targetkan The Fritz Rampung di 2023

Senin, 9 November 2020 | 11:29 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Hanto Djoko Susanto, Perwakilan Alfaland Group (kiri) dan Timothy Chang, President Director PT Hong Kong Kingland, saat melaksanakan upper structure construction ceremony The Fritz, Sabtu (7/11/2020). (Foto: Dok. Hong Kong Kingland)

Tangerang Selatan, Beritasatu.com - Perusahaan pengembang, PT Hong Kong Kingland, telah melaksanakan upper structure ceremony menara atau tower The Fritz, di kawasan mixed use integrated development, Kingland Avenue, Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan.

Seremoni pembangunan konstruksi ini ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh President Director Kingland Avenue, Timothy Chang, dan shareholder dari Alfa Group. Kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan bucket cor beton semen di area bangunan The Fritz.

Proyek Kingland Avenue dibangun di atas lahan 2,4 hektare yang terdiri dari 5 gedung dengan 4 gedung apartemen, 1 gedung komersial, lifestyle plaza, dan kampus universitas. Pada tahap pertama, Hong Kong Kingland memasarkan 2 tower yaitu The Venetian dan The Fritz.

Timothy Chang mengungkapkan, The Fritz akan dibangun tepat waktu dan diperkirakan akan selesai di tahun 2023. Untuk merealisasikan rencana tersebut, Kingland Avenue telah menunjuk PT Totalindo Eka Persada Tbk (Totalindo) sebagai kontraktor utama pembangunan The Fritz.

"Sebagai bagian dari komitmen perusahaan, proyek ini telah dirancang dan dibangun dengan berbagai fasilitas pendukung cukup berkelas yang dapat digunakan secara maksimal oleh para penghuninya. Tidak hanya itu, dengan kehadiran Universitas Sahid dalam kawasan diharapkan dapat mempertegas konsep Univeristy Town yang diusung Kingland Avenue,” ungkap Timothy Chang, dalam keterangan persnya, Senin (9/11/2020).

Menurut Timothy, dengan konsep desain arsitekur bertema Scandinavian Kontemporer pada The Fritz, diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan konsumen yang didominasi kaum milenial dan Gen Z, dimana kedua generasi ini memiliki kecenderungan gaya hidup dinamis dan praktis.

"The Fritz hadir dengan lebih dari 700 unit yang terbagi dari lima kategori yaitu superior, deluxe, premium, suite dan grand suite. Saat ini, angka penjualan The Fritz sendiri telah mencapai 60 persen dari total unit yang tersedia. Adapun rentang harga, dibanderol mulai dari Rp 400 jutaan per unit," tandas Timothy Chang.

