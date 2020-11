KBRI Bangkok Ajak Pebisnis Thailand Investasi di Indonesia

Rabu, 11 November 2020 | 21:52 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Bangkok, Beritasatu.com - Bersamaan dengan dibukanya Trade Expo Indonesia 2020 Virtual Exhibition, KBRI Bangkok mengadakan pertemuan bisnis di Bangkok, Selasa (10/11/2020). Walaupun masih di tengah situasi pandemi Covid-19, pertemuan bisnis yang menerapkan aturan protokol kesehatan ketat, berlangsung lancar dan dihadiri pebisnis Indonesia dan Thailand.

Kuasa Usaha Ad Interim KBRI Bangkok, Dicky Komar menekankan pentingnya Thailand sebagai mitra Indonesia di sektor perdagangan dan investasi. Pasalnya, hubungan perdagangan antara Indonesia dan Thailand telah berlangsung bahkan jauh sebelum adanya hubungan diplomatik di tahun 1950.

"Indonesia dan Thailand perlu memperkuat posisi sebagai mitra strategis khususnya di kawasan dengan memperluas cakupan produk dalam rantai nilai regional dan meningkatkan kerja sama investasi,” jelas Dicky dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Rabu (11/11/2020).

Dicky menjelaskan, pertemuan bisnis ini dirangkai dalam kegiatan memperingati 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand. "Di bawah tema inovasi dan kreativitas, kedua negara mau tidak mau harus inovatif dan kreatif dalam mengubah tantangan di situasi pandemi menjadi peluang untuk memulihkan perekonomian,” jelasnya.

Menurut Dicky, pertemuan bisnis ini sekaligus ajang promosi Trade Expo Indonesia 2020 Virtual Exhibition. Peserta pertemuan bisnis ini, juga diajak mengunjungi Trade Expo secara virtual menggunakan fasilitas yang disediakan. "Pelayanan KBRI Bangkok disediakan sampai 16 November mendatang," tandasnya.

Ketua Indonesia-Thai Chamber of Commerce, Chandra Hartono Jokowidjaja dan Ketua Joint Foreign Chamber of Commerce in Thailand, Stanley Kang sama-sama optimistis masih banyak potensi bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh pebisnis Thailand dengan Indonesia.

Sebagai negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, jejaring bisnis Indonesia dan Thailand terus diperkuat sehingga potensi dapat menjadi bisnis konkret.

Direktur Pusat Promosi Investasi Indonesia di Singapura, Mohamad Faizal, mengajak pebisnis Thailand berinvestasi ke Indonesia utamanya di sektor infrastruktur, manufaktur, maritim, pertanian, pariwisata, ekonomi digital dan ekonomi kreatif.

Lebih dari 130 pebisnis berpartisipasi menggali peluang dagang dan investasi di Indonesia. Selain produk pertanian, makanan dan minuman, minyak sawit, perikanan, pati jagung dan kertas, diminati pula kerja sama ekonomi kreatif dan potensi investasi di bidang manufaktur.

