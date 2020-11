Ginsi Jatim Jembatani Importir Soal Aturan Post Border

Rabu, 18 November 2020 | 17:47 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - Gabungan Importir Nasional Indonesia (Ginsi) Jawa Timur berupaya menjembatani para importir di Jatim dengan pemerintah terkait kejelasan kebijakan pemeriksaan dan pengawasan tataniaga impor setelah kawasan pabean atau Post Border. Kebijakan ini diyakini akan mampu mengatasi kendala kekurangan bahan baku untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Ketua Ginsi Jatim, Romzy Abdullah Abad mengatakan, kondisi ekonomi di Jatim yang juga terpuruk akibat pandemi Covid-19 harus mendapatkan respon cepat, termasuk yang menjadi hambatan di pelaku usaha atau importir. Salah satunya terkait kebijakan impor yang harus mencantumkan data yang terdiri dari nomor, dari, tanggal atas dokumen PI (Persetujuan Impor).

"Dalam pelaksanaannya untuk memperoleh PI, para pelaku usaha banyak menghadapi kendala atau harus menunggu dalam waktu sangat lama, terutama untuk komoditi besi atau baja, brondong dan turunannya,” kata Romzy saat sosialisasi Permendag Nomor 51/2020 tentang Post Border di Surabaya, Rabu (18/11/2020).

Tak hanya itu, untuk mendapat PI, importir juga harus mendapat pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian (Kemperin) yang lebih sulit lagi untuk mendapatkannya. "Dampaknya, banyak importir yang mengalami kekurangan bahan baku. Bahkan, banyak juga diantara mereka yang terpaksa menghentikan proses produksi," kata Romzy.

Mengingat besarnya ketergantungan terhadap bahan baku asal impor karena tidak diperoleh di dalam negeri. Kesulitan pengusaha untuk mengimpor barang tertentu terutama bahan baku mengakibatkan turunnya volume ekspor, menurunkan daya saing produk dalam negeri serta menurunkan pendapatan negara dari sektor bea masuk dan sektor jasa kepelabuhanan.

Untuk itulah, pemerintah memberikan kemudahan melalui aturan Post Border yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 28/2018. Tetapi karena ada celah, banyak pengusaha yang justru memanfaatkan celah itu dari aturan tersebut, sehingga pemerintah akhirnya melakukan pengetatan pengawasan dengan merevisi Permendag Nomor 28/2018 dengan Permedag Nomor 51/2020.

"Aturan ini harus dipahami oleh pengusaha importir karena sebenarnya revisi aturan ini tidak mempersulit, tetapi mempermudah mereka," papar Romzy.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemdag), Veri Anggrijono mengatakan, dengan terbitnya revisi tersebut, prosedur pemeriksaan dan pengawasan tata niaga impor dengan meniadakan persyaratan deklarasi mandiri (self declaration) akan diperketat. Ini sebagai konsekuensi atas kemudahan yang telah diberikan.

"Mekanisme Post Border bertujuan mempermudah pelaku usaha dalam tata niaga impor. Namun, sebagai konsekuensinya Kementerian Perdagangan akan memperketat pengawasan barang impor setelah melalui kawasan pabean," tegasnya.

Lebih lanjut, Veri mengatakan, Covid-19 telah mengakibatkan turunnya transaksi banyak pelaku usaha. Untuk itulah, pemerintah menyiapkan peraturan untuk menyetabilkan pengawasan Post Border.

"Memberi kemudahan bagi pengusaha tetapi tidak menghilangkan kewajiban mereka. Jika dahulu kekurangan beberapa dokumen mengakibatkan barang tertahan di pelabuhan sehingga kena biaya gudang. Ini bisa dikeluarkan dan disimpan di gudang importir tapi dengan syarat barang tidak diperjual belikan dahulu. Baru bisa dijual saat sudah memenuhi persyaratan," terangnya.

Veri berharap, aturan baru ini akan memunculkan importir-importir yang berkualitas, yang memiliki performa bagus untuk mendukung industri dalam negeri dalam memenuhi bahan baku.

Secara teknis, terangnya, proses self declaration yang dicabut tersebut akan diganti dengan kewajiban pemenuhan persyaratan impor lainnya, yaitu mencantumkan data persyaratan impor dalam dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) berupa nomor dan tanggal atas dokumen persetujuan impor (PI) dan/atau laporan surveyor (LS).

Dokumen tersebut, akan disesuaikan dengan masing-masing larangan atau pembatasan (lartas) impor pada masing-masing komoditas yang diatur oleh permendag lainnya.

Permendag Nomor 51/2020 juga memuat sanksi untuk pelaku usaha yang tidak atau salah mencantumkan data persyaratan impor dalam PIB, dan/atau mencantumkan jumlah atau volume impor barang dalam PIB yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam PI dan/atau LS. Sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif.

"Kemdag bersama kementerian dan lembaga teknis lainnya juga akan terus memantau potensi pelanggaran di post border yang dilakukan pelaku usaha,” tutur Veri.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Kepelabuhanan Tanjung Perak, Henky Pratoko menyatakan, kebangkitan ekonomi harus terus digelorakan agar recovery ekonomi pascacovid bisa bergerak lebih cepat. Karena lambatnya proses pemulihan ekonomi ini berdampak negatif terhadap mahalnya biaya distribusi barang dari luar negeri, utamanya Tiongkok.

"Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan delegasi dari Hongkong. Saya bertanya kenapa akhir-akhir ini cost rate (biaya perjalanan, red) naik 300 persen hingga 400 persen. Ini ternyata karena mereka menganggap recovery ekonomi Indonesia ini lambat," terangnya.

Mereka, lanjut Henky, sudah gencar melakukan ekspor ke Asia dan Indonesia. Tetapi karena kekhawatiran kontainer yang masuk Indonesia tidak bisa kembali dengan cepat, maka mereka menimpakan biaya tersebut kepada importir. Inilah yang kemudian membuat recovery Indonesia berbiaya tinggi.

"Hari ini yang sangat penting, baik Pemprov Jatim, Pusat dan Kadin. Kita tunjukkan bersama, recovery suda kita jalankan. Ini akan berdampak rendahnya cosh handling masuknya barang di pelabuhan. Intinya, bagaimana eksprtir dan importir membayar biaya transportasi ini dengan biaya yang kompetitif dan terjangkau," tegasnya.

Sementara itu, data Diperindag Jatim menunjukkan, pandemi telah memberikan dampak yang cukup besar terhadap penurunan kinerja ekonomi Jatim pada semester I/2020. Pada periode tersebut, ekonomi Jatim terkontraksi 1,51 persen.

Kinerja industri turun dari 6,85 persen jadi minus 1,02 persen. Sektor perdagangan turun dari 6,01 persen jadi minus 4,9 persen. Ekspor non migas, turun 5,10 persen US$ 16,14 miliar menjadi US$ 15,32 miliar. Impor turun 2,74 persen, dari US$13,96 miliar menjadi US$ 13,03 miliar.

Selama ini, pertumbuhan ekonomi Jatim bertumpu pada tiga sektor utama, sektor industri sebesar 30,71 , perdagangan berkontribusi 13,87 persen dan pertanian 12,33 persen.

Sumber:BeritaSatu.com