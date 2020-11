Meikarta Pasarkan Soho New York Tahap Dua

Kamis, 19 November 2020 | 17:51 WIB

Oleh : Mikael Niman / FER

Meikarta meluncurkan produk terbarunya, smart office home office (SOHO) New York, tahap kedua di District 1. (Foto: Dok. Meikarta)

Cikarang, Beritasatu.com - PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pengembang kawasan mega superblok Meikarta, melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19. Konsep hunian tak hanya sekedar sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai tempat bekerja hingga menyalurkan hobi.

September 2020 lalu meluncurkan produk terbarunya, berkonsep smart office home office (Soho) New York. Produk Meikarta terbaru itu langsung ludes terjual sehingga pengembang meluncurkan tahap kedua, awal November ini.

"Kami surprised produk yang mengacu Soho di New York, sangat memikat konsumen sehingga langsung sold out. Karena itu, kini kami pasarkan Soho New York tahap kedua di Blok 52022, di District 1 Meikarta,” ujar Chief Marketing Officer (CMO) Meikarta, Lilies Surjono, Kamis (19/11/2020).

Lilies menilai, kelebihan Soho New York Meikarta inilah yang menjadi magnet pemikat sehingga tahap pertamanya sudah habis terjual. "Kami menyadari, memang banyak yang mengantre unitnya, tetapi tidak kebagian. Namun bagi yang belum mendapat, jangan berkecil hati. Saat ini, tahap kedua sudah dibuka,” tuturnya.

Sementara itu, Architect of Meikarta Soho, Hyunggun Lee, mengatakan Meikarta City ini terinspirasi dari New York City, Amerika Serikat (AS). Hyunggun Lee merupakan sosok yang memiliki peran signifikan dalam memperkenalkan produk inovatif terbaru Meikarta ini.

"Sebagai kota yang tak pernah tidur. Dari situlah kami mendesain produk inovatif baru yang tentunya dirancang sedemikian rupa sehingga cocok dengan kultur Indonesia serta lifestyle work from home saat pandemi ini," ujar Hyunggun Lee.

Ditunggu Pasar

Lilies maupun Hyunggun Lee mengakui, pihaknya memanfaatkan momentum larisnya Soho New York tahap pertama di Blok 51022, September lalu. Kemudian dibuka tahap kedua di Blok 52022, awal November ini.

"Saat ini, konsumen bisa mengunjungi show unit untuk dapat melihat langsung Meikarta Soho New York di District 1,” sambung Lilies.

Dia menambahkan, untuk kesekian kalinya Meikarta membuktikan produk-produk yang diluncurkan selalu ditunggu–tunggu pasar dan menjadi trendsetter di koridor Timur Jakarta. "Termasuk kali ini, dengan menyajikan Soho New York, dimana orang bisa tinggal sekaligus bisa berkantor di dalamnya,” imbuhnya.

Hyunggun Lee menambahkan, penghuni Soho New York nantinya akan benar-benar tinggal di lokasi paling premium di Meikarta.

"Hanya turun satu lantai sudah berada di area komersial. Meikarta Soho New York menawarkan hunian sempurna untuk tinggal, dengan gaya hidup yang sangat eksklusif. Jadi, ini akan menjadi tempat tinggal yang sangat nyaman dan sekaligus juga bisa menikmati kehidupan dengan mudah," tandasnya.

Menurut Hyunggun Lee, desain Soho New York dirancang dengan konsep great room (ruang luas tanpa sekat) dan high ceiling (plafon tinggi) sehingga memiliki fleksibilitas dan ruangan yang terlihat lebih luas dan rapi.

"Produk Soho ini, dapat difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat bekerja. Anda bisa dengan bebas bekerja di rumah, belajar di rumah dan beristirahat di rumah dengan nyaman karena semuanya ruangan open space dan plafon tinggi lebih tinggi dari standar mal di Indonesia," tegasnya.

Sumber:BeritaSatu.com