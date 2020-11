Meikarta Bidik Milenial Lewat Soho New York Tahap Dua

Kamis, 19 November 2020 | 18:05 WIB

Oleh : Mikael Niman / FER

Meikarta meluncurkan produk terbarunya, smart office home office (SOHO) New York, tahap kedua di District 1. (Foto: Dok. Meikarta)

Cikarang, Beritasatu.com - PT Mahkota Sentosa Utama sebagai pengembang kawasan mega superblok Meikarta, melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19. Konsep hunian tak hanya sekedar sebagai tempat tinggal tetapi juga sebagai tempat bekerja hingga menyalurkan hobi.

Chief Marketing Officer (CMO) Meikarta, Lilies Surjono mengatakan, produk terbaru Meikarta yang berkonsep smart office home office (Soho) New York, langsung ludes terjual pada saat diluncurkan September lalu. Sehingga, pengembang meluncurkan tahap kedua, awal November ini.

"Kami surprised produk yang mengacu Soho di New York, sangat memikat konsumen sehingga langsung sold out. Karena itu, kini kami pasarkan Soho New York tahap kedua di Blok 52022, di District 1 Meikarta,” ujar Lilies Surjono, Kamis (19/11/2020).

Lilies menilai, kelebihan Soho New York Meikarta inilah yang menjadi magnet pemikat sehingga tahap pertamanya sudah habis terjual.

"Kami menyadari, memang banyak yang mengantre unitnya, tetapi tidak kebagian. Namun bagi yang belum mendapat, jangan berkecil hati. Saat ini, tahap kedua sudah dibuka,” tuturnya.

Lilies melanjutkan, para pembeli Soho New York merupakan kategori end-user yang merupakan generasi milenial. “Baik individu milenial maupun keluarga milenial yang mencari hunian yang dapat dijadikan tempat untuk usaha mereka juga,” imbuhnya.

Menurut Lilies, faktor lokasi yang strategis menjadikan Soho New York ini menjadi peluang investasi. ”Ini mengingat lokasinya yang menawarkan hidup dengan kemudahan dan eksklusifitas bagi calon penghuninya. Yakni, hanya beda satu lantai dengan Meikarta District 1 Commercial Area,” bebernya.

Menurut Lilis, unit Soho New York Meikarta ini dipasarkan dengan kisaran harga sangat terjangkau, yaitu sekitar Rp 300 jutaan.

"Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada konsumen yang telah antusias membeli habis Soho New York Meikarta tahap pertama di Blok 51022. Sekali lagi, bagi yang belum mendapat unit jangan berkecil hati, karena awal November ini kami telah membuka Soho New York tahap kedua di Blok 52022,” pungkasnya.

Sumber:BeritaSatu.com