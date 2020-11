Pemprov Jatim Dorong Pendampingan UMKM

Kamis, 19 November 2020 | 23:16 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / FER

Surabaya, Beritasatu.com - Pemerintah provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus mendorong seluruh stakeholder di Jatim untuk bersama-sama melakukan pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pendampingan itu penting dilakukan agar produk UMKM bisa mengakses dan bisa masuk dalam belanja barang dan belanja jasa pemerintah daerah (Pemda).

"Ini yang harus disiapkan. Format apa saja, sosialisasinya harus komprehensif dan proses pendampingannya bagaimana. Dan bagaimana mendapatkan legalitasnya. Kepada seluruh stakeholder, Kadin Jatim, Bank Indonesia, OJK, semuanya masuk dan bersama-sama melakukan pendampingan kepada UMKM. Semua akan seirama dengan keinginan pemerintah terkait belanja dalam negeri agar produk UMKM bisa terserap," kata Khofifah pada pembukaan pameran Inapro 2020 di Grand City Surabaya, Kamis (19/11/2020).

BACA JUGA Pemprov Jatim Gandeng Mbizmarket Luncurkan Jatim Bejo

Lebih lanjut Khofifah menyatakan, dalam Rapat Anggaran yang digelar beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengamanatkan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja daerah sebesar Rp 2,5 miliar ke bawah diwajibkan menyerap produk usaha mikro. Sementara, untuk belanja di atas Rp 2,5 miliar, Presiden telah memberikan mandat kepada Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), baik pusat maupun daerah untuk menyerap produk UMKM.

"Ini yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana menjadikan fitur dan aplikasi yang telah dikembangkan tersebut mudah ditemukenali dan diakses oleh pengusaha mikro kecil dan menengah," tegas Khofifah.

Khofifah juga menyebutkan, penguatan pasar dalam negeri melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia menjadi sebuah keniscayaan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat hantaman pandemi Covid-19.

"Energi untuk bisa bangun dan bangkit terus kita lakukan dengan berbagai penguatan dan sinergitas. Kita juga beberapa kali sudah melakukan misi dagang secara virtual, dibantu Bank Indonesia, membangun komunikasi dengan berbagai diaspora di banyak negara. Ini artinya, ada semangat 45 yang terus dibangun pengusaha di seluruh Jatim," imbuhnya.

BACA JUGA UMKM dan Pengusaha Ritel Harus Terus Bersinergi

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Industri (Kadin) Jawa Timur Adik menyatakan, sejauh ini pihaknya telah melakukan pendampingan UMKM bekerjasama dengan berbagai pihak seperti PUM Netherlan Senior Expert, IHK Trier Jerman dan sejumlah Perguruan Tinggi di Jatim untuk peningkatan kinerja UMKM. Termasuk juga menfasilitasi pelaku UMKM dalam pameran Inapro 2020 yang diikuti oleh sekitar 200 IKM di Jatim.

"Selain bisa memamerkan dan menjual produk, mereka juga bisa menimba ilmu dari sejumlah pembicara yang kami hadirkan," paparnya.

Adik berharap, pameran tersebut mampu mendukung konsep Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia sekaligus memberi sentimen positif dalam rangka memperkuat potensi ekonomi domestik dan mendorong konsumsi masyarakat khususnya terhadap produk-produk lokal serta menjadi langkah awal dalam memulai Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khususnya di Jatim.

"Kita optimistis terhadap prospek pemulihan ekonomi ke depan bila meihat kinerja ekonomi Jatim pada triwulan III/2020 yang tumbuh 5,89 persen dibandingkan dengan triwulan II 2020," katanya.

BACA JUGA Bantu Pemulihan Ekonomi, Kadin Jatim Gelar Pameran Inapro Expo 2020

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto secara virtual mengatakan, Jatim merupakan salah satu provinsi yang memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap kinerja ekspor nasional. Untuk itu, pameran Inapro 2020 yang digelar Kadin Jatim tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih terhadap peningkatan ekspor Jatim dan Indonesia.

"Penyebaran Covid-19 telah memberikan dampak terhadap kinerja ekonomi dan perdagangan Indonesia. Perdagangan sempat terhenti beberapa saat dan terjadinya pembatasan arus barang," ujarnya.

Namun di tengah perlambatan ekonomi dan perdagangan global akibat pandemi, neraca perdagangan masih mencatatkan surplus sebesar US$ 17,08 miliar. Hanya saja ekspor turun 5,2 persen jadi US$ 131,54 miliar dari US$ 139,3 miliar di periode yang sama dibanding tahun sebelumnya.

Komoditas yang berkontribusi besar terhadap ekspor non migas Indonesia adalah komoditas lemak dan minyak nabati sebesar 12,6 persen, bahan bakar mineral 11,23 persen, logam mulia perhiasan 6,04 persen, mesin dan perlengkapan 5,91 persen dan alas kaki 3,13 persen. Sementara, negara tujuan ekspor utama Tiongkok sebesar 18,64 persen, Amerika Serikat (AS) 12,12 persen, Jepang 8,36 persen dan India 6,41 persen.

"Jatim sebagai pusat perdagangan dan logistik nasional kawasan Indonesia timur memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Memberikan sumbangan besar terhadap kinerja ekspor nasional. Untuk itu, kami berharap pameran yang digelar Kadin Jatim ini akan mampu mengerek kinerja ekspor," terang dia.

Sumber:BeritaSatu.com