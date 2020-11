Menkop dan UKM: Indonesia Digital Trade Show Dorong UMKM Go Online

Jumat, 20 November 2020 | 22:47 WIB

Oleh : Sanya Dinda / FER

Opening Ceremony Indonesia Digital Trade Show in Conjunction With “Indonesia Local Brands Expo 2020” dengan tema “Connect Your Business With Digital Solution”, Jumat (20/11/2020). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mendukung penuh gelaran Indonesia Digital Trade Show (ITDS) in Conjunction With Indonesia Local Brands Expo 2020 dengan tema Connect Your Business With Digital Solution.

"Pandemi Covid-19 telah memukul telak sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hingga mengalami penurunan 23 persen,” kata Teten dalam pembukaan Indonesia Digital Trade Show, Jumat (20/11/2020).

Selain itu, kata Teten, berdasarkan survei yang dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM, sedikitnya 20 persen pelaku UMKM mengalami hambatan distribusi, 19,39 persen mengaku mengalami kesulitan permodalan, dan 18,87 persen pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku. "Hal itu diikuti keluhan terhambatnya produksi oleh 18,83 persen partisipan," ucapnya.

Teten menambahkan, untuk membangkitkan kembali UMKM dari keterpurukan, tentunya diperlukan adanya kerja sama dari berbagai pihak, baik itu dari pelaku UMKM, asosiasi UMKM, hingga pemerintah dan masyarakat.

"Baik pemerintah maupun swasta juga turut mendorong pelaksanaan acara ini agar para pengusaha lokal dan UMKM di seluruh Indonesia bisa menembus pasar digital, sekaligus sebagai jembatan dalam mempercepat digitalisasi produk-produk UMKM di seluruh kota di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto, mengatakan, pihaknya mendukung penuh kegiatan Indonesia Digital Trade Show.

"Bagi kami ini langkah yang bagus dalam mewadahi industri UMKM di Indonesia. Saya turut bangga terhadap para pelaku yang gigih menemukan peluang-peluang seperti ini,” sebutnya.

Agus melanjutkan, pemanfaatan platform digital oleh pelaku UMKM berpotensi meningkatkan kinerja perdagangan Indonesia. Tercatat oleh Kemkominfo penjualan online dan e-commerce di tahun 2020 mencapai nilai Rp 446,75 triliun. "Tentu ini merupakan indikator ke depannya peran teknologi dan digital akan semakin dominan bagi masyarakat,” kata Agus.

Menurut Agus, pelaku UMKM Indonesia yang mengisi 96 persen populasi pelaku usaha di Indonesia sejatinya merupakan roda pengerak sektor perdagangan. Untuk itu, pihaknya akan terus memfasilitasi melalui format digital yang berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

“Saya berharap melalui ajang IDTS ini, para pelaku usaha UMKM, lisensi dan waralaba dapat semakin berkembang dan saling terhubung dan memanfaatkan potensi digital yang ada,” pungkasnya.

Indonesia Digital Trade Show in Conjunction With Indonesia Local Brands Expo sendiri merupakan wadah yang tepat untuk mempercepat proses digitalisasi produk-produk UMKM sehingga bisa menembus pasar digital (go digital) dan mampu bersaing di level pasar internasional.

Event ini adalah event virtual expo interactive 3D pertama di Indonesia yang diisi dari berbagai macam industri dan pameran hasil karya anak bangsa secara virtual.

