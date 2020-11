Indef Proyeksikan Ekonomi Indonesia di 2021 Tumbuh 3%

Senin, 23 November 2020 | 16:17 WIB

Oleh : Herman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Indef (Istitute for Development of Economics and Finance) memproyeksikan ekonomi Indonesia pada 2021 akan tumbuh 3 persen, lebih baik dari proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2020 yang minus 1,35 persen. Namun proyeksi Indef untuk tahun 2021 ini lebih rendah dari target pemerintah yang sebesar 5 persen.

Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad menyampaikan, proyeksi ini dilatarbelakangi beberapa hal, antara lain efektivitas penyerapan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) yang pada tahun ini masih belum maksimal.

Program perlindungan sosial sejauh ini juga dilihatnya belum dapat menggerakan permintaan domestik. Apalagi jumlah bantuan perlindungan sosial berkurang separuh di tahun depan. Selain ini, belanja kelas menengah juga masih belum akan meningkat ketika Pandemi Covid-19 belum mereda.

"Indef memprediksi laju kredit perbankan sebagai sumber utama likuiditas perekonomian masih akan tertekan, sehingga pemulihan ekonomi secara keseluruhan juga akan berjalan pelan,” kata Tauhid Ahmad dalam acara webinar yang digelar Indef, Senin (23/11/2020).

Menurut Tauhid, upaya melakukan ekspansi moneter melalui penurunan bunga acuan juga mengalami keterbatasan seiring menjaga stabilitas kurs juga bagian penting dalam pemulihan ekonomi

Selain itu, Tauhid melihat perkiraan pemerintah untuk memulai proses vaksinasi pada semester I-2021 juga masih akan menghadapi banyak hambatan dan tantangan.

"Ketersediaan vaksin pada tahun depan juga masih terbatas. Sungguh pun vaksin sudah tersedia hingga 70% dari populasi, tentunya proses distribusi dan vaksinasi akan memerlukan waktu, dan selama proses tersebut pembatasan aktivitas dan protokol kesehatan masih akan berlanjut,” ujar Tauhid.

Nilai Tukar Rupiah

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), Indef memproyeksikan nilainya pada 2021 sebesar Rp 14.800. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat credit default swap (CDS) masih bergerak tinggi dan cenderung fluktuatif dibandingkan dengan pasar negara ASEAN lainnya.

Menurut Tauhid, ketika tingkat CDS tinggi, besarnya dana yang dikeluarkan investor untuk melindungi portofolio pun masih tinggi. Investor akan berhati-hati untuk masuk ke pasar Indonesia.

"Optimisme ekonomi Amerika Serikat pasca Pemilu justru bisa menjadi berita buruk untuk pasar uang Indonesia yang dinamikanya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal atau asing. Dolar AS akan menguat seiring membaiknya perekonomian AS, sementara rupiah lebih berpeluang tertekan,” papar Tauhid.

Selain itu, pasar uang di Indonesia Yang masih dangkal membuat investor lebih tertarik untuk perdagangan jangka pendek dan bukan untuk investasi jangka panjang, akibatnya rupiah cenderung fluktuatif dibanding beberapa mata uang negara lain.

Untuk tingkat inflasi, proyeksi Indef sebesar 2,5 persen lantaran daya beli masyarakat yang masih tertahan dan aktivitas ekonomi yang belum pulih seperti kondisi sebelum pandemi, sehingga membuat tingkat inflasi masih terpatok rendah. Selanjutnya untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diproyeksikan Indef sebesar 7,8 persen (10,4 juta jiwa), dan Tingkat kemiskinan 10,5 persen.

