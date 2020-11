Dirut Sinarmas Sekuritas Wafat, Sinar Mas Berduka

Selasa, 24 November 2020 | 12:11 WIB

Oleh : FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kabar duka datang dari salah satu pilar bisnis Sinar Mas. Direktur Utama Sinarmas Sekuritas, Hermawan Hosein (42 tahun) meninggal dunia pada Senin malam (23/11/2020) di Jakarta.

"Keluarga besar Sinar Mas berduka. Almarhum meninggal karena sakit kanker liver, sangat cepat prosesnya,” ujar Managing Director Sinar Mas, Gandi Sulistiyanto, dalam keterangan resminya, Selasa (24/11/2020).

Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Dharmais, Jakarta Barat dan akan dimakamkan pada hari Kamis (26/11/2020) pukul 9.30 di TPU Petamburan, Jakarta Pusat.

"Kami tentunya mendoakan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan kesabaran. Kiranya almarhum memperoleh tempat terbaik di sisi-Nya,” tambah Sulistiyanto.

Hermawan Hosein meraih gelar Bachelor of Mathematical and Computer Sciences dari University of Western Australia-Perth, Western Australia.

Setelah menjalani karir profesional di sejumlah perusahaan, almarhum bergabung dalam lingkup Sinar Mas saat mulai bertugas di PT Bank Internasional Indonesia (BII) pada tahun 1998-1999 sebagai Kepala Bagian Electronic Banking.

Sejak 2000-2001 bekerja pada PT Sinarmas Multiartha dengan posisi terakhir sebagai General Manager. Kemudian, pada 2002-2003 Hermawan menjabat sebagai General Manager PT Sinarmas Sekuritas.

Setelah itu, dipercaya menjadi Direktur Utama PT Sinarmas Asset Management pada tahun 2003-2017. Sejak Agustus 2017, almarhum menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas.

