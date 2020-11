Kepercayaan Nasabah Terhadap Perbankan Perlu Terus Dikawal

Kamis, 26 November 2020 | 18:48 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit maka upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan menjadi bagian yang sangat penting untuk dilakukan. Di sisi lain, nasabah juga harus bijak dan hati-hati dalam pengelolaan keuangannya.

"Dalam hubungan nasabah dengan pihak bank, yang paling tahu adalah nasabah. Sekarang dengan pakai handphone, in and out duit kita ketahuan. Jangan sampai kita cuek saja. Kita sudah di zaman digital banking, tapi cara hidup masih primitif,” ucap Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito dalam Zooming With Primus "Melindungi Dana Nasabah Bank” yang disiarkan secara langsung di BeritaSatu TV, Kamis (26/11).

Sarjito menuturkan, dari sisi regulasi perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan saat ini sudah sangat jelas semuanya. Perbankan memang sangat perlu untuk memiliki prinsip kehati-hatian (prudential banking principle) yang tinggi karena memiliki risiko sistemik."Makanya highly regulated dan regulasinya lebih rumit ketimbang lembaga lainnya. Kita juga ingin meyakinkan dananya dijaga dengan baik,” tegasnya.

Meski demikian, diakuinya hal fundamental yang menjadi masalah, khususnya mengenai tingkat literasi masyarakat yang jauh lebih rendah ketimbang inklusinya. Sehingga, saat masyarakat membuka rekening belum otomatis nasabah mengerti semua prosedurnya.

Terkait kasus hilangnya dana nasabah di perbankan yang terjadi belakangan ini, Sarjito mengingatkan bahwa di era digital ini semuanya memang menjadi lebih mudah, termasuk bagi pelaku kejahatan di sektor jasa keuangan. Di mana, jika hilangnya dana nasabah dikarenakan adanya unsur kelalaian yang disebabkan pihak bank, maka bank wajib bertanggung jawab mengganti dana nasabahnya.

"Namun, jika hilangnya dana nasabah disebabkan faktor kelalaian si nasabah maka bank tidak bisa menggantinya. Sesuatu yang private harus dijaga benar dan jangan mudah percaya, sebelum tanda tangan harus dibaca teliti dan jangan sampai tingkat suku bunganya diatas yang dijamin LPS,” imbau Sarjito.

Dalam acara yang dipandu Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH), Primus Dorimulu, juga dihadiri pembicara lainnya yakni Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Didik Madiyono dan Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi, disoroti juga masalah keamanan data konsumen dalam pengembangan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Karena itu, regulasi terkait perlindungan data pribadi harus segera diperbarui dan menyesuaikan dengan fenomena terjadi di tengah masyarakat.

LPS, dijelaskan Didik Madiyono memiliki tiga kriteria simpanan yang layak bayar atau 3 T. Pertama, tercatat pada bank. Kedua, tidak melebihi LPS rate. Ketiga, tidak merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat, misalnya memiliki kredit macet dan terlibat fraud.

Berdasarkan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS tepatnya Pasal 10 dijabarkan bahwa LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk giro, sertifikat deposito, deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan.

Adapun besaran maksimum nilai simpanan yang dijamin LPS sejak Oktober 2008 meningkat dari Rp 100 juta per nasabah bank menjadi Rp 2 miliar per nasabah bank setara dengan 33,8 kali PDB per kapita nasional tahun 2019. Namun, LPS akan membayarkan klaim nasabah jika bank tempat nasabah dicabut izin usahanya dan memenuhi persyaratan 3 T tadi.

"Kalau banknya masih beroperasi secara normal itu masih jadi tanggung jawab dengan bank yang bersangkutan dan di bawah supervisi OJK. Tapi, kalau banknya bermasalah dan diserahkan ke LPS dan LPS memilih opsi untuk likuidasi bank tersebut, maka simpanan itu seluruhnya akan diganti oleh LPS asal memenuhi persyaratan 3 T,” papar Didik.

Lalu, sejak LPS beroperasi tahun 2005 sampai dengan 31 Oktober 2020, LPS telah melakukan resolusi 107 bank yakni 106 BPR maupun BPR syariah dan 1 bank umum, serta telah membayarkan klaim penjaminan nasabah yang layak bayar sebesar Rp 1,61 triliun dalam 245.221 rekening.

Sementara itu, sepanjang 2019, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat telah menerima 1.871 pengaduan konsumen. Pengaduan itu didominasi masalah di sektor perbankan hingga pinjaman online. Lima besar pengaduan masuk untuk kasus yang meliputi bank, pinjaman online, perumahan, belanja online, dan leasing.

Berdasarkan jumlahnya, pengaduan untuk perkara bank menempati porsi teratas dengan jumlah kasus 106. Berturut-turut diikuti perkara pinjaman online sebanyak 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, dan leasing sebanyak 32 kasus.

Rata-rata pengaduan kasus yang berkaitan dengan perbankan meliputi gagal bayar, penagihan kartu kredit yang dianggap tidak sopan, serta dana nasabah hilang lantaran server bank bermasalah.

"Di era digital banyak juga masyrakat yang belum mengerti menggunakan transaksi elektronik. Ini juga jadi masalah, kami harapkan edukasi terkait literasi makin digencarkan. Karena bank menyampaikan segala kemudahan dalam membuka rekening melalui digital, tapi bagaimana soal keamanannya. Di era digital kemudahan banyak tapi resikonya besar,” kata Sularsi.

