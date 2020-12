Ini Keunggulan Soho Flex Space Lippo Village

Selasa, 1 Desember 2020 | 09:14 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Tangerang, Beritasatu.com - PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) meluncurkan inovasi produk hunian Soho Flex Space Lippo, yang ditunggu kaum milenial dan entrepreneur muda. Adapun harga unit Soho Flex Space Lippo ditawarkan mulai Rp 561 juta hingga Rp 1,1 miliar.

Terletak di lokasi unggulan CBD Lippo Village Karawaci, Soho Flex Space Lippo terintegrasi dengan tower Fairview dan Hillcrest dikelilingi oleh area perkantoran Menara Matahari, Universitas Pelita Harapan (UPH), Hotel Aryaduta Lippo Village, Imperial Klub Golf, tempat hang-out Benton Junction.

Keistimewaan lain adalah akses langsung menuju jalan tol arah Jakarta dan Merak. Area Lippo Karawaci township seluas 1.300 hektare (Ha) didesain sebagai kota internasional ramah lingkungan yang bebas banjir dan telah ditumbuhi sebanyak 155.000 pepohonan di bawah pengelolaan kota yang siap melayani 24 jam oleh town management division.

"Pengembangan proyek Soho Flex Space Lippo di bawah PT Lippo Karawaci Tbk sebagai pengembang kawasan Lippo Village Karawaci, berhasil meraih 3 kategori award pada ajang Indonesia Property Awards 2020, sebagai The Best Soho Development, The Best Township Development, dan The Best Mixed Used Developer,” kata CEO PT Lippo Karawaci Tbk, John Riady, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Selasa (1/12/2020).

BACA JUGA Ali Tranghanda: Lippo Jeli Membidik Ceruk Pasar

Desain unit Soho Flex Space Lippo yang memiliki dua pilihan model, Attic loft dan Double height loft, merupakan keunggulan utama flexible space of work, live and play, dimana setiap ruangan dapat dikonversi sedemikian rupa menjadi tempat tinggal, tempat bekerja sekaligus tempat bersantai.

Model Attic loft tingginya mencapai 4 meter floor to floor terdiri dari 4 kamar 1 kamar mandi dengan luas bervariasi antara 42 meter persegi hingga 101 meter persegi. Sementara, floor to floor model Double height loft 6,4 meter terdiri dari 5 kamar dan 2 kamar mandi dengan luasan berkisar 73 meter persegi hingga 132 meter persegi. Beberapa unit juga menyediakan teras terpisah private enclosed space.

Tiga desainer interior terkemuka, yaitu Domilium Studio, Metaphor dan Ethospace, memberikan inspirasi Soho berbeda dan sedang menjadi tren dunia. Ada yang bergaya East Coast di Amerika yang ditampilkan dengan style Modern Industrial, ada yang bergaya populer dengan tren furnitur ala Scandinavia di Eropa yaitu Chic Scandi dan yang bergaya metropolis dengan space efficient Jepang yaitu style Shibui.

BACA JUGA LPKR Borong Penghargaan di Ajang Indonesia Property Awards

Keunggulan fasilitas bagi para pemilik unit Soho Flex Space Lippo yang memberikan nilai lebih dibandingkan apartemen ataupun perkantoran lain adalah pemisahan area parkir serta akses lift terpisah dengan staf dan publik umum serta tersedia service lift tersendiri. Selain itu, para pemilik memperoleh keistimewaan untuk fasilitas gym, kolam renang infinity pool, tempat bermain anak-anak dan multifunction room.

Sementara itu, bagi para staf tersedia akses lounge, gym di Soho serta ruangan video conference. Penerapan protokol new normal bagi staf dan pengunjung dengan monitor sistem pengenalan wajah (face identification) dan temperatur suhu tubuh serta sanitari otomatis (touchless sanitary).

Para pembeli Soho Flex Lippo akan dapat secara resmi mendaftarkan unit miliknya sebagai tempat usaha untuk memperoleh SKPD (Surat Keterangan Domisili Perusahaan). Adapun serah terima unit hanya dalam waktu enam bulan dengan tiga bulan grace-period, sehingga diperkirakan para pembeli dapat menempati unitnya pada pertengahan tahun 2021.

BACA JUGA Konsumen Tetap Beli Properti Saat Pandemi, Proyek LPKR Laris Manis

John Riady menambahkan, Soho Flex Space Lippo merupakan solusi paling tepat pada masa new normal, di mana diperlukan flexible space untuk dipergunakan secara optimal. "Pada pagi hari bisa untuk tempat kerja (work), malam hari menjadi tempat tinggal (live) dan sekaligus dapat menjadi tempat yang fun (play) juga,” tambahnya.

Sumber:BeritaSatu.com