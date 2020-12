Adira Genjot Digitalisasi Pengajuan Klaim

Kamis, 3 Desember 2020 | 16:41 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Chief Marketing Officer PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (Adira Insurance) Hassan Karim, dalam Coffee Break with Adira Insurance dengan tema How to Win in The Market - Through and Post Covid-19, Kamis (3/12/2020). (Foto: Beritasatu Photo/Lona Olavia)

Jakarta, Beritasatu.com - Ketika jalur tradisional terdampak oleh pandemi Covid-19, perusahaan dituntut untuk bergerak ke jalur digital. Apalagi, pandemi ini juga telah mengubah cara masyarakat untuk menjalankan kehidupan sehari-hari.

Riset McKinsey & Company Covid-19 Consumer Pulse Surveys memaparkan, perilaku pembelian pelanggan Indonesia bergeser secara online dan kemungkinan besar akan berlanjut setelah krisis. Hal ini didukung pula dengan semakin banyaknya masyarakat yang melek akan teknologi.

Menurut Data Indonesia Digital Januari 2020, ada 175,4 juta pengguna mobile internet di Indonesia dan pengguna internet di Indonesia ada 64 persen dari total populasi.

Chief Marketing Officer PT Asuransi Adira Dinamika Tbk (Adira Insurance) Hassan Karim mengatakan, Adira Insurance sudah memulai perjalanan digitalisasinya sejak 2014, saat itu diawali dengan sentralisasi pembayaran klaim asuransi.

"Ketika pandemi melanda dan seluruh dunia harus bekerja dari rumah, ini bukan merupakan hal baru bagi Adira Insurance. Kami telah menerapkan working from home sejak 2018, sehingga infrastruktur dan sistem teknologi informasi kami siap untuk seluruh perusahaan agar tetap beroperasi. Pelanggan kami pun juga dapat membeli produk-produk perlindungan dari website, call center, hingga berbagai partner e-commerce Adira Insurance,” ungkap Hassan dalam Coffee Break with Adira Insurance dengan tema How to Win in The Market - Through and Post Covid-19, Kamis (3/12).

Digitalisasi, jelas Hasan, merupakan salah satu hal yang mendukung perseroan untuk dapat terus bertahan di masa pandemi. "Misalnya, dengan meluncurkan aplikasi Autocillin Mobile Claim yang memudahkan pengajuan klaim bagi pelanggan melalui smartphone," jelasnya.

Jalur digital, tambah Hassan merupakan keniscayaan untuk menopang bisnis serta operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien. Terlebih lagi kanal digital menjadi jalur yang paling diminati oleh generasi milenial. Perusahaan asuransi pun harus pandai memanfaatkan peluang digitalisasi.

"Setelah Covid-19 ini, kami yakin pelanggan kami akan memiliki standar yang lebih tinggi tentang produk perlindungan dan bagaimana mereka mendapatkan perlindungan. Strategi kami dalam memenangkan pasar adalah dengan berfokus kepada pelanggan untuk memberikan nilai lebih serta menggunakan data analitik untuk mendorong pertumbuhan premi,” kata Hassan.

Sumber:BeritaSatu.com