Sukses Transformasi SDM, KBI Diganjar Penghargaan

Senin, 7 Desember 2020 | 17:39 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau KBI berhasil meraih penghargaan Indonesia Best Companies in Creating Leaders From Within 2020, yang diselenggarakan SWA dan NBO Indonesia untuk perusahaan dengan program kepemimpinan terbaik, yang dapat mengembangkan pemimpin bisnis dalam perusahaan.

Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia, Fajar Wibhiyadi mengatakan, keberhasilan KBI dalam meraih penghargaan ini, merupakan hasil dari proses transformasi sumber daya manusia (SDM) yang dilakukan perseroan sejak beberapa tahun terakhir.

"Hadirnya era VUCA serta berbagai tantangan di industri 4.0, telah menjadi satu pijakan dalam transformasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan di KBI. Proses transformasi ini tentunya untuk menciptakan leader-leader baru dari internal KBI yang memiliki kompetensi yang mampu menjawab tantangan kedepan,” kata Fajar Wibhiyadi, dalam keterangan tertulisnya Senin (7/12/2020).

Terkait SDM, Fajar Wibhiyadi menjelaskan, KBI melihat SDM memiliki peran sangat penting dalam pengembangan korporasi. Untuk itu, perseroan menempatkan karyawan sebagai stakeholder utama.

"Dalam pengembangan SDM, kami menerapkan prinsip 70 : 20 : 10, untuk menjadikan karyawan menjadi SDM yang memiliki kompetensi guna menjawab tantangan kedepan. Selain itu, KBI juga terus mengembangkan SDM yang agile, yang tentunya sangat dibutuhkan di era VUCA," jelasnya.

Saat ini, kata Fajar, KBI memiliki 56 karyawan yang 80 persen-nya berasal dari kalangan milenial. Tentu ini merupakan sebuah modal besar bagaimana KBI mengembangkan SDM kedepan. "Dengan usia kalangan milenial yang masih relatif muda, mereka memiliki potensi menjadi pemimpin korporasi dalam waktu mendatang," tandas Fajar Wibhiyadi.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, KBI juga telah menjalankan talent pool untuk melihat potensi dari segenap SDM yang ada. Dengan demikian, program-program pengembangan SDM bisa lebih tertata, sesuai dengan target korporasi kedepan. Dari talent pool ini juga akan terlihat calon-calon leader yang akan mengisi posisi menengah. "Tinggal tentunya kami terus mengembangkan kemampuan mereka," tambahnya.

Menurut Fajar, berbagai kemudahan juga telah diberikan kepada para karyawan, termasuk kesempatan untuk mendapatkan bea siswa ke jenjang pendidikan Strata 2. Bahkan, saat ini ada yang sudah menyeleasikan pendidikannya dan menempati posisi-posisi yang strategis.

"Sebagai langkah untuk memberikan pemahaman tentang kinerja korporasi kepada segenap karyawan, KBI setiap bulan mengadakan town hall berupa arahan yang diberikan oleh Board of Director (BOD) terkait kinerja, performa serta pencapaian korporasi," jelasnya.

Terkait pengembangan SDM, kata Fajar, KBI juga telah menginisiasi terbentuknya KBI e-ducentre, dimana lembaga ini akan menjadi tempat pengembangan menuju SDM yang memiliki kompetensi. Dalam program-programnya, KBI e-ducentre menjalankan beberapa kegiatan baik itu edukasi, literasi maupun riset terkait perdagangan berjangka komoditi, pasar fisik komoditas maupu sistem resi gudang.

"Hadirnya KBI e-ducentre ini tentunya akan dapat mendorong percepatan penyiapan SDM yang berkopentensi, sesuai dengan harapan pemerintah," tegasnya.

Fajar Wibhiyadi menambahkan, sejalan dengan core value BUMN yaitu Akhlak, KBI juga menerapkan Akhlak dalam pengembangan SDM, salah satunya adalah dengan mengadopsi nilai-nilai akhlak kedalam penilaian karyawan (Individual Behavior Appraisal).

"Pemahaman tentang AKHLAK ini tentunya bahwa dalam menciptakan leader-leader KBI dimasa mendatang, tidak hanya memiliki kompetensi, tapi mereka juga memiliki Akhlak yang baik," tandas Fajar.

Sumber:BeritaSatu.com