District 2 Meikarta Mulai Topping Off

Kiri ke kanan: Roberto Gill Ruiz Project Director Meikarta, Raymond Head of Design Meikarta, Mr Ukun GM CSCEC for Indonesia dan Mr Chang Hua Vice GM CSCEC, saat topping off di District 2 Meikarta. (Foto: Dok. Meikarta)

Bekasi, Beritasatu.com - PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang kota modern baru Meikarta, terus memacu pembangunan unit sesuai target dan progres di masa pandemi Covid-19.

Buktinya, sesudah serah terima unit District 1 yang berjalan sejak Maret lalu, kini Meikarta melakukan prosesi tutup atap bangunan (topping off) sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi di dua menara Blok 60007 District 2, Senin (30/11/2020) lalu.

Chief Marketing Officer (CMO) Meikarta, Lilies Surjono, mengatakan sesuai komitmen sejak dimulainya pembangunan megaproyek Meikarta tiga tahun lalu, perusahaan konsisten menyerahkan unit-unit Meikarta kepada konsumen.

"Kini, kami fokus mempercepat progres pembangunan di District 2. Hal itu diawali dengan topping off dua menara Blok 60007 District 2," ujar Lilies Surjono, Jumat (11/12/2020).

Project Director Meikarta, Roberto Gill Ruiz mengatakan, Meikarta terus menargetkan penutupan atap menara lainnya yang telah dijadwalkan di bulan berikutnya.

"Ya, sedang dikebut membangun lima blok atau 10 menara dan beberapa di antaranya sudah sampai lantai 27, di mana target kami bisa mencapai beberapa menara dapat topping off pada Q1 2021, dan dapat handover kepada konsumen akhir 2021," kata Roberto Gill Ruiz.

Menurut Roberto, blok yang sedang digencarkan pembangunannya yakni Blok 60007, Blok 56009, Blok 56007, Blok 58007, Blok 59007. "Adapun progres pembangunan menara tertinggi yakni di Blok 56009, kini sudah mencapai lantai 37," imbuhnya.

Saat bersamaan dengan momentum kegiatan topping off, Meikarta meraih penghargaan Best of Asia Country Winners di ajang Asia Property Award 2020.

Lilies menambahkan, rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan konsumen terhadap Meikarta, karena Meikarta mendapatkan penghargaan bergengsi di skala Asia setelah sebelumnya mendapatkan dua penghargaan di ajang Indonesia Property Awards 2020 pada bulan lalu.

"Kami sangat bersyukur, kami juga mendapatkan penghargaan di ajang properti paling bergengsi se-Asia, yaitu Asia Property Awards yang menobatkan Meikarta sebagai Best of Asia Country Winners untuk dua kategori yakni Best Township Masterplan Design dan Best Commercial Landscape Architectural Design," tambahnya.

Menurut Lilies, penghargaan ini dipersembahkan untuk konsumen Meikarta, karena kepercayaan para konsumen yang membawa Meikarta meraih penghargaan tersebut.

"Ke depan, Meikarta akan terus berkomitmen untuk terus menyelesaikan pembangunan District 2, serta berinovasi dalam memenuhi kebutuhan para konsumen dan terus membangun komunikasi positif dengan para konsumen dan para penghuni di kota Meikarta," tandasnya.

