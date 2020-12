Suzuki Finance Incar Pembiayaan 24.000 Unit Kendaraan di 2021

Jumat, 11 Desember 2020 | 16:51 WIB

Oleh : Lona Olavia / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Di tengah arus digitalisasi dan guna mengejar target pembiayaan kendaraan, perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor roda dua khususnya kendaraan merek Suzuki, PT Suzuki Finance Indonesia meluncurkan aplikasi SUFI Smart.

Presiden Direktur PT Suzuki Finance Indonesia, Toshiki Yamazaki mengungkapkan bahwa saat ini digitalisasi sudah menjadi kebutuhan bagi semua orang. Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi Covid-19, hampir sebagian besar masyarakat mengurangi interaksi satu dengan yang lainnya dan memilih menggunakan teknologi untuk beraktivitas.

"Lewat aplikasi ini kami menargetkan bisa menjual 50 unit kendaraan per bulannya. Kalau untuk keseluruhannya kami targetkan bisa menyalurkan pembiayaan 2.000 unit per bulan atau 24.000 unit per tahunnya di tahun 2021,” kata Toshiki dalam peluncuran aplikasi SUFI Smart dan Virtual Expo, Jumat (11/12/2020).

BACA JUGA Suzuki Hadir Bersama Shopee di Acara Virtual IMX 2020

Toshiki menambahkan, dengan aplikasi SUFI Smart ini baik calon atau masyarakat yang telah menjadi pelanggan dapat melakukan interaksi dengan Suzuki Finance. Diantaranya mengajukan kredit semakin mudah, simulasi kredit sesuai kebutuhan, cek info promo, banyak pilihan kendaraan, cek status angsuran, dan juga cara pembayaran.

Untuk menggenjot penjualan, Suzuki Finance yang merupakan perusahaan hasil kerja sama dari Suzuki Motor Corporation, PT Tritunggal Intipermata dan Indomobil Multi Jasa menawarkan sejumlah promo bagi calon pelanggannya.

Diantaranya, potongan tambahan sebesar Rp 4 juta khusus pembelian mobil Suzuki kecuali pick up, voucher belanja Rp 1,2 juta untuk pembelian kendaraan penumpang, lalu Rp 500.000 untuk kendaraan pick up, serta gratis car cover khusus Wagon R. Bagi pembeli motor Suzuki segala tipe, akan mendapatkan voucher belanja Rp 300.000 dan jaket.

Sementara itu, Director Sales & Marketing PT Suzuki Finance Indonesia, Rinaldi Tampubolon menambahkan, peluncuran aplikasi SUFI Smart diharapkan dapat memudahkan calon konsumen dalam mengetahui produk Suzuki dan produk pembiayaan Suzuki Finance yaitu pembiayaan mobil, motor dan marine.

Sumber:BeritaSatu.com