WE+ Gandeng Tauzia Hotels Lindungi Tamu Hotel dengan Asuransi

Minggu, 13 Desember 2020 | 23:31 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Platform WE+ Smart Insurance mengumumkan kerja sama dengan Tauzia Hotels untuk menyediakan perlindungan bagi para tamu yang menginap. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - WE+ mengumumkan kerja sama dengan Tauzia Hotels untuk menyediakan perlindungan bagi para tamu yang menginap.

Sales Director WE+, Milza Oktavira mengatakan, kemitraan dengan Tauzia Hotels akan menambah jaringan baru bagi WE+ sehingga masyarakat bisa lebih mengenal WE+ sebagai smart insurance marketplace yang memberikan kemudahan dalam berasuransi.

"Kami memilih Tauzia Hotels karena memiliki jaringan yang luas dan selalu menjadi pilihan bagi para wisatawan untuk menginap. Adanya kerja sama antara WE+ dan Tauzia Hotels akan memberikan rasa nyaman dan aman kepada tamu Tauzia Hotels sekaligus memberikan value added dari pengalaman menginap di jaringan Tauzia Hotels,” kata Milza dalam keterangan persnya, Minggu (13/12/2020).

Melalui kemitraan tersebut, jaringan hotel Tauzia akan memberikan perlindungan penuh dari check-in hingga check-out, termasuk pembatalan perjalanan, kehilangan bagasi dan barang-barang pribadi, serta kematian dan cacat permanen akibat kecelakaan.

Untuk mendapatkan perlindungan lengkap dari WE+, tamu yang akan menginap di jaringan Tauzia Hotels dapat membeli asuransi melalui laman situs Tauzia Hotels dan memilih tambahan perlindungan saat reservasi. Selain itu, para tamu juga bisa membelinya langsung saat melakukan check in di Tauzia Hotels.

Dalam kerja sama pertama dengan Tauzia Hotels, WE+ bersama dengan ACA Insurance akan memberikan perlindungan eksklusif bagi para tamu selama mereka menginap. Dengan premi Rp 8.000 per kamar per malam, para tamu akan mendapat perlindungan kehilangan bagasi dan barang pribadi senilai Rp 500.000.

Pembatalan perjalanan karena kecelakaan setelah menginap di Tauzia Hotels mendapat perlindungan senilai Rp 1 juta. Biaya pengobatan akibat kecelakaan senilai Rp 1,5 juta. Sementara, meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan senilai Rp 25 juta. Perlindungan tersebut disediakan untuk maksimal empat orang per kamar per malam. Program ini berlaku di semua jaringan Tauzia Hotels di Indonesia hingga 31 Januari 2021.

“Semoga dengan kemitraan ini, mampu memberikan mutualisme dan sinergi dari kedua pihak, sehingga wisatawan dapat memperoleh pengalaman baru menyenangkan dan nyaman selama menginap di Tauzia Hotels,” tandas Milza.

Corporate Direktur Marketing Tauzia Hotels, Irene Janti menambahkan, kerja sama ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hotel tetapi juga pengalaman menginap yang bebas dari rasa khawatir bagi semua tamu.

"Keamanan dan kenyamanan tamu Tauzia Hotels selalu menjadi prioritas utama kami. Dengan menambahkan produk perlindungan dengan cakupan yang luas, kami berharap dapat memberikan kenyamanan yang lebih besar kepada para tamu selama perjalanan mereka,” kata Irene.

