Maya Miranda Bagikan 5 Kunci Sukses Berbisnis

Jumat, 6 November 2020 | 20:20 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Setiap pengusaha pasti ingin mencapai kesuksesan dalam bisnisnya. Namun, untuk mencapainya tidaklah instan. Dibutuhkan usaha dan semangat yang besar sehingga ketika menghadapi tantangan atau kegagalan, tidak langsung menyerah begitu saja.

Presiden Direktur PT Batamec Shipyard, Maya Miranda Ambarsari, membagikan lima kunci sukses yang dipegangnya dalam menjalankan suatu usaha sehingga menjadikannya sebagai salah satu wanita pengusaha sukses di Indonesia.

Maya menyebutkan, hal pertama adalah communication skill atau kemampuan berkomunikasi. Menurut Maya, hal ini menjadi sangat penting untuk diterapkan sehingga kita dapat berkomunikasi dengan berbagai kalangan untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.

"Bagaimana kita bisa menawarkan suatu produk atau service yang bagus jika kita tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikannya. Dengan kemampuan komunikasi yang baik maka barang atau produk yang kita tawarkan tersebut akan menjadi sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi," ujar Maya dalam keterangan persnya, Jumat (6/11/2020).

Kedua, lanjut Maya, networking atau jaringan. Di dalam menjalankan usaha, networking merupakan sesuatu yang harus dibangun dan dijaga sehingga dapat memberikan peluang.

"Selain memiliki komunikasi yang baik, seorang pengusaha juga harus mampu membangun network yang luas sehingga dia bisa mendapatkan banyak peluang. Dalam membangun network tersebut, tidak harus merasa jauh lebih pandai dari yang lain. Malah sebaiknya dengan memiliki banyak jaringan maka semakin banyak pula pembelajaran, informasi, dan wejangan yang bisa didapatkan," jelasnya.

Sedangkan yang ketiga, Maya menyebut teamwork. Dalam berbisnis, Maya mengatakan, seseorang tidak dapat bekerja sendiri sehingga dibutuhkan kerja sama atau team work yang solid. "Sebab, memiliki superteam yang hebat akan menjadi lebih kuat," tambahnya.

Keempat, seorang pengusaha juga harus selalu melakukan yang terbaik (do the best) dengan memberikan performa yang baik sehingga dapat terlihat bagus di mata kolega. Selain itu yang terpenting jangan pernah berhenti untuk belajar. Bisnis itu bukan coba-coba, bisnis itu membutuhkan fokus dan harus benar-benar lakukan yang terbaik.

"Entah itu nilainya seribu, sepuluh juta atau seratus miliar, harus sama fokusnya. Itu yang dinamakan do the best. Fokuslah dan lakukan yang terbaik,” terangnya.

Terakhir, Maya menyebut leave it to Allah. Artinya, setelah semua yang terbaik dilakukan maka serahkan semuanya pada Allah apapun usahanya. Maya sangat percaya usaha tidak akan mengkhianati hasil.

"Ketika kita sudah melakukan yang terbaik kemudian gagal, saya tidak pernah mengatakan ini kegagalan tapi justru menjadi pengalaman. Kegagalan itu yang membuat kita terus berproses. Dan Allah pasti akan memberikan yang terbaik pada kita, serahkan semua pada-Nya," ujar Maya.

