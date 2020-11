Tips Menjaga Keharmonisan Keluarga di Masa Pandemi

Jumat, 6 November 2020 | 22:20 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk keharmonisan pasangan dalam keluarga.

Pasalnya, hal-hal eksternal seperti perubahan kondisi perekonomian, pendidikan, ataupun sosial menjadi penyebab munculnya stresor internal rumah tangga yang dapat mengganggu efektivitas komunikasi pasangan dalam hubungan pernikahan.

Co-founder Tiga Generasi, Saskhya Aulia Prima menjelaskan, permasalahan hubungan pasangan selama pandemi cenderung terbagi dalam zona normal dan zona merah.

"Dalam menghadapi situasi saat ini, pasangan masih berada dalam zona normal jika mulai mengalami kewalahan, merasa cemas akan masa depan, merindukan masa lalu, dan menganggap pasangan tidak membantu mengurus anak," kata Saskhya di sela forum diskusi virtual Light Friday Talk (LiFT) bertajuk Love in The Time of Corona, Jumat (6/11/2020).

Selanjutnya, jelas Saskhya, pasangan dianggap berada di zona merah jika sudah muncul perasaan kesepian, keinginan untuk berpisah, bahkan terjadi tindakan kekerasan.

"Jika dilihat dari pola argumentasi, titik permasalahan biasanya terjadi hanya dalam waktu tiga menit, dan sistem sinyal pertahanan diri dalam otak kita yang menimbulkan rasa penolakan dan memperpanjang masalah tersebut,” jelasnya.

Meskipun demikian, Saskhya menjelaskan, kondisi ini dapat dihadapi oleh setiap pasangan dengan Romantic Competence atau kompetensi hubungan.

"Melalui kompetensi hubungan, pasangan dapat memperkuat hubungan mereka dengan belajar menghargai satu sama lain melalui persepsi masing-masing, mampu menunjukkan kerentanan diri, dan mengubah diri untuk kualitas hubungan yang lebih baik," tandasnya.

Saskhya menambahkan, ada empat hal penting yang perlu diingat oleh setiap pasangan, yaitu listen, occasionally, validate, expect-less atau disingkat dengan Love.

"Untuk listen, mendengarkan pasangan dan berikan batasan pribadi bagi pasangan. Pada occasionally, do new things artinya adalah sesekali melakukan hal baru bersama. Sedangkan validate atau validasi perasaan satu sama lain untuk menjaga koneksi pasangan. Terakhir, expect- less dengan berharap lebih sedikit dan saling menguatkan satu sama lain," pungkasnya.

