Jember Fashion Carnaval 2020 Usung Tema World Kids Carnival

Jakarta, Beritasatu.com - Perhelatan Jember Fashion Carnaval (JFC) tahun ini akan tetap digelar secara virtual pada tanggal 22 November mendatang, dengan mengusung konsep World Kids Carnaval.

Meski digelar secara daring mengingat pandemi Covid-19, JFC 2020 dipastikan tak kalah menarik. Sebabnya, World Kids Carnaval akan diikuti oleh 12 negara dari 5 benua.

Chairman of Jember Fashion Carnaval, Arik Hariyono, mengatakan, sudah bukan rahasia lagi jika JFC masih menjadi karnaval terbaik di Asia dan menjadi tolak ukur karnaval di Indonesia.

"Maka dari itu, JFC menjadi acara yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat,” kata Arik Hariyono, dalam konferensi virtual JFC 2020, Kamis (19/11/2020).

Arik mengatakan, JFC memprakarsai acara virtual pertama World Kids Carnival 2020 (WKC 2020) yang bekerja sama dengan NPO WKM (World Kids Museum) dari Jepang sebagai inisiator acara virtual pertama WKC di dunia. "WKC 2020 memberikan semangat melalui lagu yang berjudul We Are All One yang diciptakan oleh Shin Ikesue,” tambahnya.

Menurut Arik, 12 negara yang akan berpartisipasi dalam WKC 2020 antara lain, Indonesia, Jepang, India, Filipina, Kanada, Australia, Hungaria, Serbia, Bosnia Herzegovina, Pretoria, Senegal dan Nigeria.

"Acara virtual WKC 2020 akan melibatkan ratusan anak-anak yang melakukan parade dengan kostum unik. Mereka tidak hanya menjadi generasi penerus bangsa, namun juga membawa misi perdamaian dunia,” tandasnya.

Sementara, President of Jember Fashion Carnival, Budi Setiawan mengatakan, WKC diselenggarakan untuk menyemangati masyarakat dunia agar tetap mampu berkarya di masa pandemi dengan protokol kesehatan yang benar.

"Melalui event karnaval anak-anak yang mengangkat tema persaudaraan seluruh bangsa di dunia, menjadi gambaran mereka sebagai penerus masa depan,” kata Iwan.

Iwan menambahkan, tujuan WKC adalah menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih menyatu dalam berbagi karya dan menyuarakan pesan perdamaian antar anak-anak bangsa.

"Kami berharap, WKC 2020 yang pertama dapat memberikan semangat untuk tidak berputus asa dalam upaya berkarya di masa pandemi ini. Selain itu, acara ini juga amenjadi titik awal hadirnya kegiatan berkelanjutan yang bersifat internasional,” pungkasnya.

