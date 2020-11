IPMI Trend Show 2021 Digelar Virtual

Jumat, 20 November 2020 | 19:50 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI) kembali mengadakan acara Trend Show 2021. Dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, IPMI mengubah format Trend Show 2021 menjadi acara virtual dengan tema Fashion Out While Staying In yang dilaksanakan pada 21-22 November 2020.

Sebanyak 21 anggota IPMI akan berpartisipasi dalam virtual fashion presentation IPMI Trend Show 2021. Adapun anggota IPMI yang berpartisipasi antara lain, Andreas Odang, Carmanita, Chossy Latu, Danny Satriadi, Denny Wirawan, Didi Budiardjo, Eddy Betty, Era Soekamto, Eridani, Ghea Panggabean, Hian Tjen, Ivan Gunawan, Liliana Lim, Mel Ahyar, Priyo Oktaviano, Rusly Tjohnardi, Sebastian Gunawan, Stella Rissa, Tri Handoko, Yogie Pratama dan Yongki Budisutisna.

Ketua dan Dewan Pembina IPMI, Sjamsidar Isa mengatakan, dalam masa pandemi Covid-19 yang efeknya dirasakan oleh semua insan kreatif diseluruh dunia dan pastinya di Indonesia, kreativitas adalah kunci kekuatan untuk terus menggulirkan roda perekonomian.

"Selain itu, IPMI Trend Show merupakan bentuk tanggung jawab para desainer anggota untuk memberikan pengetahuan, arahan, dan motivasi terkait tren mode yang akan datang. Itulah mengapa kita masih tetap harus menjalankan IPMI Trend Show tahun ini,” ungkapnya disela konferensi pers virtual, Jumat (20/11/2020).

Ketua Pelaksana IPMI Trend Show 2021, Tri Handoko mengatakan acara Virtual Cube yang akan ditampilkan dalam IPMI Trend Show 2021 akan terlihat layaknya presentasi White Cube dalam acara Trend Show di tahun-tahun sebelumnya. Kreatif dan menggugah kebanggaan tersendiri bagi yang berkarya dan yang melihat.

"Presentasi Virtual Cube ini juga akan terbagi dalam empat sesi dimana grup desainer sebanyak 5 sampai 6 desainer akan merepresentasikan tema gabungan Time dan juga Space. Diperkirakan akan ada 300.000 penonton selama dua hari acara tersebut,” papar Tri Handoko.

Tidak hanya itu, Tri Handoko menambahkan pihaknya juga menggandeng PT Hartadinata Abadi Tbk (Hartadinata Abadi), produsen dan penyedia perhiasan emas terintegrasi Indonesia, berkolaborasi untuk kedua kalinya dengan Ikatan Perancang Mode Indonesia (IPMI) menghadirkan rangkaian perhiasan emas dalam acara Virtual Cube Trend Show 2021.

'Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan dengan baik, dan IPMI serta Hartadinata dapat bersinergi memajukan industri mode di Indonesia,” pungkasnya.

