Imbas Pandemi, Jakarta Coffee Week 2020 Digelar Daring

Jakarta, Beritasatu.com - Jakarta Coffee Week (Jacoweek) 2020 akan kembali diselenggarakan pada 30 November hingga 6 Desember 2020 di platform marketplace Tokopedia. Sebagai dampak pandemi Covid-19, Jacoweek 2020 digelar secara online dengan mengusung tema revival happens every day as a new one begins.

Perhelatan Jacoweek 2020 yang diselenggarakan oleh ABCD School of Coffee dan Hype ini menghadirkan ratusan lapak berbagai merek dagang dan usaha kopi.

Founder ABCD School of Coffee, Hendri Kurniawan menuturkan, Jacoweek merupakan perhelatan yang dinanti oleh para pelaku industri kopi.

"Hal ini membuat kami tetap mengadakan event ini. Namun, yang membedakan ditahun ini dilakukan secara online," ungkap Henri Kurniawan, Sabtu (28/11/2020).

Hneri mengatakan, tema yang diusung ditahun ini merupakan doroangan kuat untuk para seluruh pelaku industri untuk tetap kuat dan terus berinovasi dalam kondisi apapun.

"Kami mengerti tahun 2020 adalah tahun yang berat, namun kami hadir disini untuk memberikan dukungan. Jacoweek 2020 online tidak akan kalah seru dengan event sebelumnya dan diharapkan dapat menjadikan semangat baru untuk menghadapi tahun-tahun berikutnya," tegasnya.

Menurut Hendri, pada tahun sebelumnya Jakarta Coffee Week berhasil menjadi perhelatan kopi terbesar di Asia Tenggara. Setiap tahunnya, Jacoweek menghadirkan pilihan tenant yang beragam, barista dan coffee roaster terkemuka, distributor dari seluruh dunia, serta petani kopi lokal.

"Setiap tahun, Jakarta Coffee Week selalu berhasil menarik perhatian khalayak ramai. Pada gelaran tahun 2019, berhasil menarik 22.836 pengunjung yang membelanjakan total lebih dari Rp 4,4 miliar,” tambah Hendri.

