Fashion Feast, Ajang Unjuk Kebolehan Desainer Muda

Senin, 30 November 2020 | 17:11 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Esmod Jakarta menggelar fashion show yang diberi nama Fashion Feast dengan tujuan untuk mengapresiasi hasil kreativitas para desainer muda berbakat dari angkatan 2020 program 3 Year Fashion Design and Creation (FDC) dan 1 Year Fashion Design and Pattern Drafting (FDPD). Adapun tema yang diusung dalam pagelaran kali ini, Sense the New Experience-The Next Creative Wave dengan format online.

"Virtual fashion show ini digelar untuk memperlihatkan kepada publik, industri fashion tetap dapat konsisten dan tampil menawan dengan kreativitas tanpa batas, meskipun di tengah kondisi yang kurang mendukung," jelas Academic Program Manager Esmod Jakarta, Patrice Desilles, di Jakarta, Senin (30/11/2020).

Patrice Desilles mengatakan, menampilkan 64 looks yang terbagi dalam enam spesialisasi berbeda, yaitu kids, lingerie, menswear, women luxury design, women modern couture, dan women ready to wear.

"Kegiatan ini diawali dengan masa penilaian yang dilakukan sebelumnya pada bulan September 2020, para siswa dari Class of 2020 ESMOD Jakarta berhasil memukau para juri dengan hasil karya mereka," tegasnya.

Menurut Patrice, juri-juri tersebut merupakan para desainer yang juga alumni Esmod Jakarta, praktisi, pelaku di dunia fashion dan supporting industry, seperti Gisela Jizeeru, Zico Halim, Safira Lavinia, Ria Juwita, dan lain sebagainya.

"Berbagai material yang digunakan oleh para desainer muda ini merupakan perpaduan dari buatan tangan dicampur dengan teknik modern. Setiap desainer memiliki cara mereka masing- masing untuk menampilkan berbagai ide dan karakter yang alami,” ungkap Patrice.

PR & Event Manager Esmod Jakarta, Chike Herningtias menambahkan, Esmod Jakarta ingin memperlihatkan kepada para pecinta fashion, meskipun saat ini sedang berada dalam limitasi karena adanya pandemi Covid-19, tetapi Esmod Jakarta tetap bisa mengeluarkan kreativitas dengan cara terkini.

"Kami harap ini dapat menjadi inspirasi bagi para penggiat fashion, bahwa tidak ada keterbatasan dalam industri ini. Berbagai inovasi dapat terus digali dan dikembangkan,” tutupnya.

