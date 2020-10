Honest Tief Tempati Puncak Box Office AS

Senin, 26 Oktober 2020 | 18:45 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Los Angeles, Beritasatu.com - Film thriller berjudul Honest Thief yang dibintangi aktor Liam Neeson, berhasil menempati puncak box office di Amerika Serikat (AS) dengan menghasilkan US$ 2,4 juta. Dengan demikian, film ini telah mencetak total US$ 7,5 juta dalam 10 hari penayangannya di negara tersebut.

Raihan yang dihasilkan oleh film ini, menyusul langkah pihak distributor yang menambahkan jumlah bioskop di negara bagian New York menyusul keputusan Gubernur Andrew Cuomo untuk memberikan izin kepada bioskop di luar New York City untuk dibuka kembali walau dengan kapasitas yang dikurangi mulai 23 Oktober lalu.

"Keyakinan kami adalah bahwa merilis film yang disukai banyak orang seperti Honest Thief, akan menghasilkan promosi dari mulut ke mulut yang diperlukan agar mendorong film tersebut tetap bertahan. Dengan kembali menduduki posisi puncak, telah menegaskan keyakinan itu,” ungkap CEO Open Road, Tom Ortenberg, seperti dikutip dari Reuters, Senin (26/10/2020).

Meski hasil yang dicetak Honest Thief termasuk bukan angka yang besar, analis media senior untuk Comscore, Paul Dergarabedian, mengatakan, penampilan Honest Thief membuktikan penonton bioskop belum menyerah terhadap pendemi Covid-19. Apalagi, aksi yang ditampilkan oleh Liam Neeson dinilai sebagai penawar sempurna untuk masa-masa sulit saat ini.

"Dengan persediaan konten yang tidak terbatas, seharusnya menjadi pencapaian yang menggembirakan jika film di bioskop tetap relevan dengan penonton dan jelas ada minat konsumen terhadap pengalaman bioskop,” paparnya.

Sementara itu, film Tenet Christoper Nolan juga meraup pendapatan US$ 1,3 juta. Hingga saat ini, film tersebut telah mengumpulkan total pendapatan US$ 52 juta di AS. Untuk pasar internasional, film ini bahkan telah menyentuh pendapatan US$ 290 juta.

Sayangnya, rendahnya pendapatan di kawasan AS disertai keengganan penonton untuk kembali meramaikan bioskop, di tengah kondisi pandemi yang semakin memburuk. Kondisi itu, membuat pihak studio besar telah menunda hampir setiap perilisan film terkenal lainnya.

Selama seminggu terakhir, tiga judul film seperti Legally Blonde 3, Candyman, dan Ghostbusters: Afterlife telah diputuskan untuk ditunda perilisannya.

Dengan demikian, hanya tinggal satu film besar yang tersisa pada tahun ini, yaitu Wonder Woman 1984 yang diproduksi oleh Warner Bros, yang dijadwalkan akan dirilis pada 25 Desember 2020.

