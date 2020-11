BTS Boyong 4 Penghargaan MTV EMA 2020

Senin, 9 November 2020 | 15:43 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Bintang K-pop asal Korea Selatan (Korsel), BTS berhasil meraih empat penghargaan di ajang MTV Europe Music Awards (MTV EMA) 2020.

Seperti dikutip dari Reuters, Senin (9/11/2020), penghargaan tersebut diantaranya untuk kategori lagu terbaik untuk Dynamite dan grup terbaik. Hal ini menegaskan status boy band itu telah menjadi artis global.

Lagu berbahasa Inggris pertama BTS, Dynamite mencatat hampir 34 juta streaming di AS dan meraih 300.000 penjualan di pekan pertamanya.

BACA JUGA Big Hit IPO, Personel BTS Bakal Dapat 65 Miliar Won

Raihan tersebut, menjadikan BTS sebagai artis Korsel pertama yang debut di posisi puncak tangga lagu single Billboard Hot 100. Band beranggotakan tujuh orang ini, juga meraih penghargaan MTV EMA 2020 untuk pertunjukan langsung virtual terbaik dan penggemar terbesar.

Sementara itu, Karol G memenangkan kategori artis Latin terbaik baru dan kolaborasi terbaik untuk Tusa yang menampilkan Nicki Minaj, Lady Gaga mendapatkan penghargaan artis terbaik dan DJ Khaled dianugerahi video terbaik.

Sedangkan Little Mix, yang membawakan Sweet Melody dalam sebuah pertunjukan yang direkam di London, memenangkan artis pop terbaik 2020.

BACA JUGA Video Dynamite BTS Tembus 100 Juta Penayangan

Cardi B dinobatkan sebagai artis hip-hop terbaik, Coldplay memenangkan kategori rock terbaik dan Hayley Williams memenangkan penghargaan sebagai artis alternatif terbaik.

Penyanyi dan rapper A.S. Doja Cat, yang membawa pulang penghargaan artis baru terbaik tahun ini, membuka acara dengan hitnya Say So.

Sumber:BeritaSatu.com