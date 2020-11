Bioskop Tutup, Penonton Layanan OTT Naik 80% Selama Pandemi

Jumat, 13 November 2020 | 22:12 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Layanan Over The Top (OTT) mengalami peningkatan jumlah penonton selama pandemi Covid-19. Salah satunya, dialami oleh Catchplay+ yang mencatat peningkatan jumlah penonton hingga lebih dari 80 persen.

"Peningkatan tersebut disebabkan banyaknya film-film baru secara langsung dari bioskop dan menayangkan perdana film box office sejak Oktober lalu,” ujar CEO Catchplay Group, Daphne Yang, dalam keterangan persnya, Jumat (13/11/2020).

Daphne Yang mengatakan, pandemi Covid-19 mengharuskan bioskop di Indonesia tutup sejak awal 2020, sehingga banyak film box office menunda tayang perdananya pada tahun ini.

BACA JUGA Andre Rosiade Minta Pemerintah Terbitkan Regulasi Over The Top

Dengan tujuan tetap menghadirkan film- film baru bagi pecinta film, Catchplay+ membuat kesepakatan dengan pemilik konten dan distributor lokal, untuk menyiarkan tayangan perdana lima film box office secara eksklusif pada platform Catchplay+ OTT, serta 4 film lainnya secara bersamaan dengan saat pembukaan kembali bioskop.

"Kami sukses melakukan penayangan perdana 8 film, dimana beberapa di antaranya tayang secara eksklusif. Kami akan terus menambah konten baru bagi para pecinta film yang sudah rindu pergi ke bioskop selama masa yang tidak biasa ini,” ungkapnya.

Adapun beberapa film yang tersedia secara eksklusif di Catchplay+ selama Oktober 2020 adalah Official Secrets yang dibintangi Keira Knightley, The Professor yang menghadirkan Johnny Depp, Endings Beginnings yang dibintangi Shailene Woodley, dan Teen Spirit yang dibintangi Elle Fanning.

BACA JUGA Shimajiro Movie Siap Tayang Perdana di Indonesia

Selain itu, Catchplay+ juga bekerja sama dengan tvN Movies untuk menyiarkan tayangan perdana blockbuster Korea, seperti Steel Rain 2: Summit, The Closet, dan Deliver Us from Evil.

"Film-film tersebut akan tayang perdana pada platform (PVOD), pada saat yang bersamaan dengan pembukaan kembali beberapa bioskop," tandas Daphne Yang.

Sumber:BeritaSatu.com