UOB Indonesia menganugerahkan penghargaan UOB Painting of the Year (Indonesia) 2020 kepada Prabu Perdana, seniman berusia 36 tahun dari Bandung, Jawa Barat, atas lukisannya yang berjudul Isolated Garden. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - UOB Indonesia menganugerahkan penghargaan UOB Painting of the Year (Indonesia) 2020 kepada Prabu Perdana, seniman berusia 36 tahun dari Bandung, Jawa Barat, atas lukisannya yang berjudul Isolated Garden. Melalui hasil karyanya, Prabu Perdana merefleksikan tema 'Solidaritas' dengan menggambarkan kesadaran untuk menjaga jarak di tengah pandemi Covid-19.

Presiden Direktur UOB Indonesia, Hendra Gunawan mengatakan, tahun 2020 menandai tonggak penting, karena tahun ini merupakan peringatan 10 tahun UOB beroperasi di Indonesia dan juga tahun ke-10 penyelenggaraan kompetisi UOB Painting of the Year di Indonesia.

"Saya mengucapkan selamat kepada para pemenang tahun ini atas pencapaian mereka dan berharap mereka akan terus mengejar prestasi dan mencapai kesuksesan yang lebih besar dalam karier artistiknya,” ujar Hendra Gunawan dalam webinar UOB Painting of the Year, Kamis (19/11/2020).

Hendra Gunawan menjelaskan, kompetisi ini merupakan wadah bagi perseroan untuk menghubungkan perupa lokal dengan lebih banyak peluang di pentas seni regional dan internasional.

"Kami telah melihat seni Indonesia berkaliber tinggi yang diciptakan oleh banyak perupa berbakat, termasuk para alumni pemenang UOB Southeast Asian Painting of the Year, dan kami berharap dapat melihat lebih banyak perupa berbakat Indonesia yang memperoleh pengakuan atas prestasi mereka," kata Hendra Gunawan.

Sementara, Prabu Perdana mengatakan, karya seni yang dihasilkannya menekankan pentingnya kebersamaan dan persatuan di tengah jarak sosial untuk mengatasi pandemi Covid-19. Hal ini juga melambangkan harapan, di tengah ketidakpastian yang disebabkan Covid-19, semua pihak harus tetap tangguh dalam solidaritas untuk menghadapi masa depan.

"Sebagai perupa profesional, saya merasa terhormat memenangkan penghargaan UOB Painting of the Year (Indonesia) 2020 dan berharap dapat mewakili Indonesia untuk bersaing mendapatkan penghargaan UOB Southeast Asian Painting of the Year. Tahun ini merupakan keempat kalinya saya berpartisipasi. Kemenangan ini sangat berkesan bagi saya karena momen ini berlangsung ditengah pandemi global yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Prabu Perdana.

Sebagai pemenang kompetisi UOB Painting of the Year (Indonesia) 2020, Prabu Perdana mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp 250 juta.

Karya seninya akan bersaing dengan pemenang dari Malaysia, Singapura dan Thailand untuk penghargaan UOB Southeast Asian Painting of the Year yang akan diumumkan pada 3 Desember 2020. Ia juga berkesempatan untuk memenangkan program residensi di Fukuoka Asian Art Museum.

