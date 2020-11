Album Baru BTS Kuasai Tangga Lagu iTunes di 90 Negara

Sabtu, 21 November 2020 | 18:43 WIB

Seoul, Beritasatu.com - Bintang K-pop asal Korea Selatan (Korsel), BTS berhasil meraih posisi teratas di tangga lagu iTunes di 90 negara, lewat mini album baru yang berjudul Be.

Seperti dikutip laman Yonhap, Sabtu (21/11/2020), keberhasilan tersebut semakin menegaskan status boy band yang beranggotakan 7 personel itu, telah menjadi artis global.

Menurut pihak agensi BTS, Bit Hit Entertainment, mini album berbahasa Korea ini, memulai debutnya sebagai peringkat pertama di tangga lagu iTunes Top Albums di 90 negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Pada saat yang sama, lagu utama yang berjudul Life Goes On, juga berhasil menduduki peringkat pertama di tangga lagu iTunes Top di 90 negara.

Selain lagu utama Life Goes On, mini album terbaru ini juga menampilkan lagu Blue & Grey, Fly to My Room, Telepathy, Skit, Stay, Dis-ease, dan Dynamite.

