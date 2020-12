5 Film Baru Siap Warnai Libur Akhir Tahun di Masa Pandemi

Minggu, 13 Desember 2020 | 22:49 WIB

Oleh : Dina Fitri Annisa / FER

Aktris Gal Gadot dalam balutan kostum baru Wonder Woman (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Libur akhir tahun selalu menjadi momentum paling dinanti para produser dan sineas film dunia untuk menggali pundi, tidak terkecuali di masa pandemi Covid-19.

Meski harus menghadap tantangan yang lebih berat, beberapa rumah produksi tengah bersiap melansir karya film terbaik mereka untuk mewarnai bioskop di akhir tahun ini.

Memulai dari film blockbuster yang menelan biaya produksi US$ 200 juta (Rp 2,8 triliun), Wonder Woman 1984. Film superhero perempuan dari DC ini dijadwalkan tayang pada, Rabu 16 Desember 2020. Bagi para penggemar yang sudah tidak sabar menonton, beberapa bioskop sudah membuka loket untuk pembelian tiket presale-nya.

Namun sebelum menonton, Suara Pembaruan akan memberikan sedikit informasi dan sinopsis yang bisa dibaca sebagai gambaran. Pertama, jika ada yang menganggap Wonder Woman 1984 adalah sebuah sekuel, ternyata itu salah.

Produser Charles Roven mengungkapkan, film ini akan sepenuhnya berbeda dari film pertama. Wonder Woman 1984 bakal menampilkan Diana Prince (Gal Gadot) dalam sebuah petualangan baru.

Diana Prince akan dihadapkan dengan dua musuh baru yakni Cheetah (Kristen Wiig) dan Maxwell Lord (Pedro Pascal). Di sini pelaku bisnis Maxwell Lord dipersenjatai dengan batu misterius yang berpotensi menjadi subyek dalam konflik film.

"Dia (sutradara Patty Jenkins) baru saja memutuskan bahwa film ini harus menjadi iterasi (perulangan) Wonder Woman berikutnya, tetapi bukan sekuel," kata Roven kepada Vulture.

BACA JUGA The Science of Fictions Sukses Memikat Penonton di Tanah Air

Meski dari kisah berbeda, film ini tetap akan memberikan warna emosional yang sama dari film sebelumnya. Seperti, dari sisi humor, tindakan berani, dan juga sisi menarik para pemeran yang akan membuat penonton dapat memilih film ini sebagai hiburan di akhir tahun.

Selain Wonder Woman 1984, film impor lainnya yang akan tayang Desember adalah I Still Believe. Film drama percintaan yang mulanya akan rilis Maret 2020 di Indonesia ini sudah mulai tayang di awal Desember ini.

Film ini merupakan film adaptasi kisah nyata. Kita akan berkenalan lebih jauh dengan musisi Jeremy Camp dan perjalanannya tentang cinta dan kehilangan. Camp kala itu berusia 32 tahun. Dia telah menjual albumnya lebih dari 4,5 juta keping.

Para pemeran yang bergabung di antaranya K.j. Apa, Britt Robertson, Abigail Cowen, Shania Twain, Melissa Roxburgh, Gary Sinise, Shania Twain, Nathan Parsons, Cameron Arnett, dan Tanya Christiansen.

BACA JUGA Film 5 CM Diputar Ulang di Bioskop

I Still Believe merupakan karya Jon Erwin dengan Andrew Erwin membantu dalam hal penyutradaraan dan Jon Gunn membantu dalam hal penulisan naskah. Film ini berada dalam naungan studio produksi Lionsgate.

Sedangkan dari benua Asia, film Thailand berjudul Peenak 2 bisa menjadi pilihan yang tepat para pecinta film horor. Film ini telah ditayangkan di bioskop CGV dan Cinepolis.

Film ini memulai kisah dari kedamaian yang telah kembali ke Kuil Thamma Nakanimitr setelah Biksu Nong, Biksu Pertama dan Biksu Balloon menyelesaikan misi untuk memenuhi janji mereka dan memenangkan pertempuran dengan hantu NakNont.

Ketiga biksu itu berharap bisa hidup damai . Tapi tidak secepat itu. Sesuatu terjadi, jadi Biksu Balloon dan Biksu First diam-diam mengemasi tas mereka dan meninggalkan biara di tengah malam. Sehingga, Biksu Nong tetap berada di kuil dihantui oleh roh.

BACA JUGA Industri Film Dunia Mulai Bangkit di Tengah Pandemi

Beralih ke film lokal, beberapa genre sudah dipersiapkan untuk menemani waktu luang menuju pergantian tahun. Kembali memulai dari genre horor, teror film Asih 2 kembali bersiap menghantui penonton pada, 24 Desember 2020.

Asih 2 yang diangkat dari novel laris karya Risa Saraswati disutradarai Rizal Mantovani. Film ini dibintangi Marsha Timothy, Ario Bayu, dan Sareefah Daanish. Sebagai catatan,jilid pertama Asih ditonton 1,7 juta orang lebih.

Film ini bercerita tentang pasangan suami istri yang mengadopsi seorang anak perempuan bernama Ana. Namun, terjadi berbagai kejadian aneh dan mengerikan meneror keluarga mereka. Tanpa disadari, pasangan ini justru telah mengundang hantu perempuan tersebut ke rumah mereka, yang ternyata hantu tersebut ibu asuh Ana selama enam tahun.

Sedangkan dari genre romansa, film bertajuk Generasi 90an: Melankolia akan rilis pada 24 Desember 2020. Film ini diadaptasi dari buku Generasi 90an karya Marchella FP. Ia sosok di balik buku Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini yang juga diadaptasi dalam film dengan judul yang sama dan dirilis Visinema Pictures pada awal tahun 2020.

BACA JUGA Skylight Cinema Komitmen Menayangkan Film-film Berkualitas

Selain melibatkan banyak pemeran muda, sejumlah karakter dalam Generasi 90an: Melankolia juga dimainkan aktor hits pada era 90-an seperti Gunawan, Marcella Zalianty, Frans Mohede, dan Amara Mohede.

Kisah dalam film yang disutradarai oleh Irfan Ramly ini terinspirasi dari tiga lagu tenar era 90-an dan awal 2000-an, yakni Sephia dari Sheila on 7, Begitu Indah dari Padi, dan Cintakan Membawamu Kembali dari Dewa 19.

Film ini bercerita tentang, Abby (Ari Irham), anak muda yang sedang mencari jati diri dan selalu menjadikan kakaknya, yakni Indah (Aghniny Haque) sebagai sosok yang ia kagumi.

Namun, Abby harus menerima kenyataan bahwa kakaknya hilang dalam sebuah kecelakaan pesawat. Di dalam kesedihannya, ia menemukan Sephia (Taskya Namya), sahabat kakaknya sebagai sosok pengganti Indah.

Beberapa film anyar ini pun diharapkan dapat memberikan hiburan di tengah situasi pelik ini. Namun perlu diingat, jadwal dan film dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan pihak bioskop.

Sumber:BeritaSatu.com