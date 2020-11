Tips Memilih Asuransi di Masa Pandemi Covid-19

Sabtu, 7 November 2020 | 19:43 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Masa pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir, membuat sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya hidup sehat. Hal terkecil seperti mencuci tangan dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan, menjadi hal yang sangat diperhatikan oleh banyak kalangan.

Namun, masa pandemi virus corona yang belum jelas kapan akan berakhir, juga membuat orang tidak hanya cukup untuk sekedar menjaga hidup sehat. Pasalnya, seseorang tetap memiliki risiko terkena Covid-19 saat menjalankan rutinitas sehari-hari. Sehingga, untuk menghindari risiko tersebut, dirasa perlu melakukan proteksi dini melalui produk asuransi.

Pengamat asuransi, Azuarini Diah mengatakan, memiliki asuransi kesehatan di masa pandemi merupakan hal yang tepat karena paparan virus corona dapat terjadi kapan saja, di mana saja dan kepada siapa saja.

"Bergabung dengan lembaga asuransi yang ada saat ini, bisa membantu kita untuk lebih terproteksi dan tidak begitu khawatir dengan keadaan saat ini," ujar Diah.

Apalagi, kata Diah, data organisasi kesehatan dunia (WHO) menunjukkan, inflasi atau kenaikan biaya kesehatan yang terjadi di Indonesia mencapai 36 persen per tahun dalam 10 tahun terakhir. Angka ini, tentunya lebih tinggi dibandingkan inflasi harga rata-rata di Indonesia yang masih berkisar 10 persen per tahun.

"Disamping itu kenaikan biaya kesehatan di Indonesia juga masih jauh lebih tinggi bila di bandingkan inflasi biaya pendidikan yang berkisar 10 persen hingga 15 persen per tahun," paparnya.

Seperti dikutip dari laman agenasuransi.co.id, saat ini asuransi swasta masih dibutuhkan di Indonesia karena asuransi kesehatan swasta bermanfaat untuk mendapatkan akses layanan langsung.

Selain itu, polis asuransi kesehatan swasta bisa memberikan layanan lebih cepat dan nyaman untuk pasien. Terakhir, asuransi kesehatan swasta diperlukan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang optimal bagi pasien.

Nah, untuk anda yang berniat mengambil asuransi di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini, ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan.

Pertama, ambil asuransi saat sehat. Saat dalam kondisi sehat seseorang sering menunda-nunda untuk mengambil asuransi kesehatan padahal asuransi kesehatan bukanlah untuk orang yang sakit.

Padahal, asuransi untuk memberikan perlindungan biaya kesehatan yang optimal atas suatu musibah yang terjadi. Jadi, saat terpapar virus corona maka asuransi yang akan men-cover semua biaya pengobatan. Jangan sampai, mengambil asuransi ketika sakit karena merugikan dan pengajuan klaim bisa ditolak.

Anda bisa mengikuti berbagai jenis asuransi kesehatan yang disediakan oleh pemerintah atau swasta seperti BPJS kesehatan, Allianz, Prudential, Manulife, dan asuransi kesehatan lain sebagainya.

Kedua, pilih asuransi sesuai kebutuhan. Saat pandemi seperti sekarang ini, sebaiknya mengambil asuransi kesehatan berdasarkan kebutuhan bukan berdasarkan keinginan. Ada berbagai jenis dan macam asuransi, misalkan anda memilih asuransi sistem reimbursement atau cashless.

Ketiga, perhatikan polis asuransi secara seksama. Sering dilewatkan orang adalah membaca polis. Padahal berdasarkan polis itu mengetahui berbagai kewajiban dan hak sebagai nasabah.

Dengan memahami itu, anda akan mengetahui fasilitas yang akan didapatkan dari asuransi bersangkutan, seperti men-cover Covid-19 atau tidak. Pilihlah asuransi yang memberikan perlindungan terhadap Covid-19 di tengah situasi pandemi yang semakin meluas ini.

Keempat, jangan terperdaya harga murah. Sebagai konsumen, anda jangan terkecoh dengan asuransi premi murah. Mungkin saja ada beberapa penyakit yang tidak di-back up atau layanan kesehatan yang kurang optimal.

Konsumen bisa mengecek dulu layanan dan fasilitas yang diperoleh dari asuransi kesehatan premi murah. Tujuannya, supaya anda tak menyesal di kemudian hari.

