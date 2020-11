Dexa Medica Komitmen Kembangkan Obat Modern Asli Indonesia

Selasa, 10 November 2020 | 19:39 WIB

Oleh : Leonard AL Cahyoputra / FER

Executive Director Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS), Dr Raymond Tjandrawinata saat menerima penghargaan dari Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Prof Bambang Brodjonegoro, pada ajang penghargaan Anugerah Industri Inovatif 2020. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Dexa Group melalui PT Dexa Medica meraih penghargaan Anugerah Industri Inovatif 2020 dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemristek/BRIN). Penghargaan tersebut diberikan atas komitmen Dexa Group mengembangkan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI).

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Bambang Brodjonegoro menyatakan, kolaborasi triple helix dibutuhkan dalam mewujudkan inovasi hingga bisa diproduksi dan menjadi komoditas ekspor.

"Kemandirian alat kesehatan dan obat-obatan, termasuk pengembangan Obat Modern Asli Indonesia," ungkap Menristek, Selasa (10/11/2020).

Executive Director Dexa Laboratories of Biomolecular Sciences (DLBS), Dr Raymond Tjandrawinata, mengatakan, penghargaan Anugerah Industri Inovatif merupakan bentuk apresiasi pemerintah untuk kegiatan penelitian dan pengembangan industri di Indonesia.

"Dexa Group sendiri telah mengembangkan Obat Modern Asli Indonesia sejak 15 tahun lalu dan terus konsisten. Ini sesuai dengan core purpose Dexa Group yakni Expertise for the Promotion of Health," ungkap Raymond.

OMAI merupakan obat yang dikembangkan dari kekayaan alam Indonesia dengan teknologi modern. OMAI terdiri dari Obat Herbal Terstandar (OHT) yang telah lulus uji pra-klinis dan juga Fitofarmaka yang telah lulus uji klinis sehingga memiliki khasiat setara obat.

Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), saat ini terdapat 92 OHT yang terdaftar sesuai Nomor Izin Edar (NIE) dan 39 di antaranya diproduksi oleh Dexa Group. Sementara itu untuk Fitofarmaka, saat ini ada 37 NIE yang terdaftar dan 32 di antaranya produksi Dexa Group. Data ini menunjukkan komitmen Dexa Group dalam mengembangkan OMAI.

Penghargaan Industri Inovatif merupakan penghargaan tertinggi anugerah yang diberikan kepada badan usaha/industri atas prestasi pelaksanaan inovasi yang berhasil, hingga dapat menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk komersil, ekonomi maupun sosial budaya.

Sumber:BeritaSatu.com