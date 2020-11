Konsultasi Online Masalah Gigi dan Mulut Diminati di Masa Pandemi

Kamis, 12 November 2020 | 22:59 WIB

Indah Handayani

Jakarta, Beritasatu.com - Di masa pandemi, membuat orang khawatir untuk mengkonsultasikan masalah kesehatannya kepada dokter secara langsung. Tak heran apabila orang lebih meminati berkonsultasi masalah kesehatan secara online.

Untuk itu, Unilever melalui brand Pepsodent menghadirkan layanan konsultasi dengan dokter gigi berbasis online melalui Official WhatsApp Tanya Pepsodent dan ternyata sangat diminati oleh masyarakat.

Head of Sustainable Living Beauty & Personal Care and Home Care Unilever Indonesia Foundation, Ratu Mirah Afifah mengatakan, sejak dirilis pada bulan April 2020, sudah lebih dari 7.000 orang yang melakukan konsultasi online dengan dokter gigi melalui Official WhatsApp Tanya Pepsodent. Konsultasi online kini jadi semakin penting dan relevan,untuk membantu menjawab permasalahan gigi dan mulut masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

“Pandemi tidak menghalangi kami untuk terus berinovasi dan beradaptasi dalam memajukan kesehatan gigi dan mulut di Indonesia,” ungkapnya di sela konferensi pers virtual Pepsodent-Bulan Kesehatan Nasional 2020, Kamis (12/11/2020).

Ketua Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) Drg. RM Sri Hananto Seno, Sp. BM(K), MM menambahkan tidak hanya relevan dengan tantangan saat ini, layanan konsultasi online dengan dokter gigi juga dapat menjawab permasalahan akan akses konsultasi dokter gigi yang belum merata di Indonesia. Data Profil Kesehatan Nasional 2019 menunjukkan bahwa secara nasional 38,8 persen puskesmas masih belum memiliki dokter gigi sesuai syarat minimal dari pemerintah.

"Adanya layanan konsultasi online ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat umum, para dokter gigi dan juga mahasiswa FKG secara luas,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia (Afdokgi), Nina Djustiana mengatakan, pandemi mengingatkan pentingnya sikap adaptif dan inovatif dalam menghadapi perubahan, baik dalam praktik, konsultasi, dan edukasi masyarakat. Hingga kini RSGM masih bersiap untuk membuka kembali layanannya, dan dengan kondisi saat ini perlu beradaptasi dengan protokol kesehatan yang berlaku.

"Untuk itu kami sangat mengapresiasi dukungan Unilever berupa alat pengendali kontrol infeksi di RSGM, dan juga pemanfaatan teknologi melalui konsultasi online dengan dokter gigi yang sangat membantu dalam triase dan skrining awal,” kata Nina.

Seorang ibu muda sekaligus sosok selebritas, Tasya Kamila, juga merasakan bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut dan bagaimana layanan konsultasi online dengan dokter gigi membantunya selama pandemi dalam mengatasi masalah gigi dalam keluarganya. Terlebih mengenai putra kesayangannya Arrasya yang sudah berusia 1 tahun dan kini tengah mengalami pertumbuhan gigi.

"Kondisi pandemi membuat konsultasi dengan dokter gigi menjadi sulit dilakukan. Adanya konsultasi online dengan dokter gigi melalui WhatsApp Tanya Pepsodent sangat membantu aku untuk berkonsultasi dengan dokter gigi yang responsif dan informatif, sehingga aku bisa bertanya banyak hal tentang kesehatan ataupun masalah gigi dengan aman dan nyaman,” tutupnya.

