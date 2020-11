BPOM: EUA Vaksin Sinovac Diharapkan Keluar Akhir Januari 2021

Kamis, 19 November 2020 | 19:32 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K Lukito mengestimasi vaksin Sinovac akan meraih perizinan penggunaan vaksin dalam kondisi darurat atau Emergency Use Authority (EUA) pada akhir Januari tahun depan. Tepatnya minggu ketiga atau keempat bulan pertama 2021.

"Badan POM telah melakukan berbagai hal untuk memastikan mutu dan khasiat serta keamanan dari vaksin tersebut sesuai dengan syarat atau prosedur pemberian EUA yang direferensikan dan pedoman Organisasi Kesehatan Dunia, WHO" ungkap Penny di sela konferensi pers virtual Pengawalan BPOM terhadap vaksin Covid-19, Kamis (19/11/2020).

Penny menjelaskan, syarat pemberian EUA adalah vaksin harus sudah memiliki data uji klinik fase 1 dan uji klinik fase 2 secara lengkap, serta data analisis interim uji klinik fase 3 untuk menunjukkan khasiat dan keamanan.

Prosedur EUA ini mengacu pada pedoman persetujuan emergensi dari WHO (WHO Emergency Listing), US Food and Drug Administration (EUA), dan European Medicines Agency/EMA (Conditional Approval). Dengan demikian, BPOM tidak begitu saja mengeluarkan izin kepada vaksin tersebut.

"Kami tetap melakukan pengendalian mutu, khasiat dan keamanan dari yang sesuai dengan referensi dan pedoman WHO terhadap vaksin tersebut. Apabila data tersebut lengkap, estimasi vaksin tersebut mendapatkan EUA adalah Januari minggu ketiga atau keempat,” imbuhnya.

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan khasiat dan keamanan vaksin tersebut, BPOM terus melakukan pengawalan pelaksanaan uji klinik, mulai dari percepatan proses evaluasi dalam rangka pemberian Persetujuan Protokol Uji Klinik (PPUK) hingga pelaksanaan inspeksi untuk memastikan pelaksanaan uji klinik sesuai dengan protokol uji klinik yang disetujui dan ketentuan pelaksanaan Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) atau Good Clinical Practice.

Pemantauan terhadap keamanan subjek uji klinik juga dilakukan oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan Univesitas Padjadjaran (Unpad). Dari hasil inspeksi yang dilakukan, sejauh ini uji klinik telah dilaksanakan dengan baik. "Belum ada Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau efek samping serius yang dialami oleh subjek uji klinik,” jelas Penny.

Untuk mendukung data mutu uji klinik vaksin Sinovac, BPOM telah melakukan inspeksi ke fasilitas produksi Sinovac Life Science Beijing pada 2 hingga 5 November 2020.

Inspeksi dilakukan secara komprehensif untuk memastikan produsen menerapkan standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) secara konsisten di sepanjang proses pembuatan vaksin, mulai dari pembuatan bahan baku vaksin (upstream), formulasi vaksin (downstream), hingga proses filling ke dalam vial menjadi produk jadi. "Hasilnya menunjukan mutu yang baik," paparnya.

Selanjutnya, tambah Penny, keseluruhan data aspek keamanan, khasiat, dan mutu tersebut harus disampaikan oleh industri farmasi kepada BPOM untuk dilakukan proses evaluasi yang mengacu pada standar pedoman evaluasi nasional dan internasional. Proses evaluasi dilakukan oleh BPOM melalui pembahasan bersama Komite Nasional Penilai Obat, tenaga ahli, dan klinisi dari Ikatan Dokter Indonesia. Khusus untuk vaksin, pembahasan dilakukan bersama ITAGI (Indonesia Technical Advisory Group on Immunization).

"Kami berharap agar PT Biofarma selalu yang mengajukan dan Sinovac Biotech China berkomitmen untuk memenuhi data-data tersebut, sehingga pemberian izin dapat segera dilakukan oleh Badan POM sesuai dengan rencana vaksinasi yang ditetapkan oleh pemerintah,” tegas Penny.

Sumber:BeritaSatu.com