Tenaga Kesehatan Ujung Tombak Edukasi Vaksin Covid-19

Minggu, 22 November 2020 | 17:29 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Sebagai upaya penanganan pandemi virus corona atau Covid-19 yang tak kunjung reda, banyak lembaga penelitian dan produsen vaksin di seluruh dunia berlomba-lomba mengembangkan vaksin Covid-19.

Berdasarkan data WHO Landscape on Covid-19 Vaccine per tanggal 12 November 2020, saat ini telah terdapat 212 kandidat vaksin Covid-19 dari 8 jenis platform yang berbeda. Vaksin tersebut, saat ini sedang diteliti, baik yang masih dalam tahap uji pra-klinik maupun uji klinik (atau uji pada manusia).

Advisor Yayasan Bersatu Sehatkan Indonesia sekaligus founder InHarmony Clinics, dr Kristoforus Hendra Djaya SpPD MBA mengatakan, sebanyak 48 kandidat vaksin yang telah memasuki tahap uji klinik, 11 diantaranya telah memasuki tahap uji klinik fase 3, yaitu uji klinik tahap akhir sebagai persyaratan mendapatkan izin edar.

"Salah satunya, vaksin Coronavac produksi Sinovac Biotech dari Tiongkok yang saat ini sedang melakukan uji klinik fase 3 di lima negara, termasuk di Indonesia,” kata Kristoforus Hendra Djaya dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Minggu (22/11/2020).

Menurut Kristoforus, vaksinasi memang telah dinobatkan oleh WHO dan CDC sebagai salah satu upaya pencegahan terbaik dalam bidang kesehatan masyarakat.

Vaksinasi telah mendapat perhatian publik dan diperbincangkan banyak orang, terutama sejak viralnya kabar terkait vaksin Covid-19. Kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya vaksinasi juga semakin meningkat.

Namun, kata Kristoforus, berbagai organisasi global dan nasional, termasuk Unicef, WHO, Immunization Action Coalition (IAC), dan Kementerian Kesehatan (Kemkes) telah mendata adanya penurunan yang drastis terhadap pengguna layanan imunisasi bayi dan anak hingga dewasa di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

"Walaupun layanan imunisasi bayi sudah mulai meningkat kembali, jumlah permintaannya belum kembali ke semula. Sedangkan vaksinasi dewasa masih sangat terpuruk hingga saat ini. Belum lagi, ditambah masih adanya berbagai tantangan telah berdatangan dari berbagai pihak dan golongan kepentingan,” jelasnya.

Kristoforus memaparkan, antivaksinasi dan vaksin hesitansi telah ada sejak lama, yang menyebabkan berbagai penyakit belum berhasil dikendalikan apalagi dieradikasi sesuai target dari WHO.

"Politisasi terhadap vaksinasi pun sudah mulai ramai dipergunjingkan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 yang akan segera diluncurkan. Nah disinilah peran dokter dan tenaga kesehatan (nakes) sebagai ujung tombak dalam mengedukasi masyarakat menjadi sangat penting,” paparnya.

Menurut Kristoforus, para dokter harus bisa mengembalikan keyakinan masyarakat akan pentingnya vaksinasi dan imunisasi, meningkatkan cakupan imunisasi, hingga pada akhirnya dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mencegah terjadinya Twindemics, suatu epidemi di dalam pandemi akibat menurunnya cakupan imunisasi.

“Termasuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 yang akan diluncurkan tahun depan. Oleh karena itu, diperlukan adanya update informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan vaksinasi dan imunisasi di era pandemi bagi para dokter se-Indonesia,” tegasnya.

Saat ini, kata Kristoforus, merupakan waktu yang paling tepat untuk menambah dan menyegarkan kembali pengetahuan para tenaga medis, terutama para dokter mengenai vaksinasi, pentingnya edukasi, dan mencegah hesitansi.

"Para dokter harus bisa menjadi frontline educators dan trusted source of information demi masyarakat Indonesia yang sehat. Bersama para dokter dan rekan sejawat di Indonesia, kami percaya pesan-pesan positif akan mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas,” demi menuju Indonesia yang lebih sehat,” pungkasnya.

