Peran Penting Keluarga dalam Perawatan Diabetes

Rabu, 2 Desember 2020 | 15:30 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Riset American Diabetes Association pada 2019 yang melibatkan 5.000 responden orang dewasa penyandang diabetes mengungkap pentingnya peran keluarga, teman, dan kerabat dalam meningkatkan kesejahteraan dan manajemen diri para diabetesi.

Anggota keluarga diharapkan sadar untuk menjalankan peran dan tanggung jawab khusus dalam pengelolaan penyakit diabetes, dengan memberikan berbagai bentuk dukungan langsung, seperti membantu menyuntik insulin, serta dukungan sosial dan emosional dalam membantu diabetesi menjalani kehidupan sehari-hari.

Selain itu, anggota keluarga juga memiliki pengaruh signifikan pada kesejahteraan psikologis diabetesi, dukungan dalam penerapan pola makan, olahraga, dan rekomendasi perawatan medis bagi diabetesi.

Ketua Persatuan Diabetes Indonesia (Persadia) Nasional Periode 2017-2020 dan konsultan endokrin metabolik Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya, Prof Dr dr Agung Pranoto MKes SpPD mengatakan, ajakan agar keluarga lebih proaktif menjalankan peran sebagai caregiver telah dimulai sejak dua tahun lalu.

"Awalnya keluarga diundang datang karena tingkat risiko yang lebih tinggi daripada orang lain, maka begitu diabetesi terdeteksi, dan meminta keluarganya datang semua untuk early detection. Sesudah menjalani pemeriksaan awal, biasanya sudah bisa menggugah kesadaran keluarga untuk membantu penyandang diabetes mengubah gaya hidup dan pola konsumsi yang lebih sehat agar tetap produktif dan terhindar dari risiko komplikasi diabetes," kata Prof Agung, Rabu (2/12/2020).

Menurut Prof Agung, keluarga perlu mendorong diabetesi agar tetap aktif secara fisik, berolahraga sesuai kemampuan, mengonsumsi obat secara rutin sesuai petunjuk dokter dan mematuhi pola makannya dengan teratur dan disiplin.

"Selain itu, keluarga dan pengasuh perlu secara rutin memeriksa dan mencatat gula darah penyandang diabetes untuk mengetahui pola-polanya. Dengan demikian, dapat diketahui apakah perawatan diabetes yang dilakukan sudah sesuai atau perlu ada perubahan," tandasnya.

Director of Special Needs and Healthy Lifestyle Nutrition Kalbe Nutritional, Tunghadi Indra mengatakan, dalam Peringatan World Diabetes Day (WDD) atau Hari Diabetes Sedunia tahun 2020, pihaknya menggelar seri mini edukasi Diabetasol di seluruh Indonesia, dan berhasil mengundang partisipasi 10.802 orang peserta dari 21 kota besar.

Selain itu, Diabetasol juga menyampaikan donasi senilai Rp 500 juta sebagai program CSR bagi para caregiver dan tenaga kesehatan yang distribusinya bekerja sama dengan Persadia dan Pandu Diabetes.

"Upaya kita bersama menurunkan angka kematian maupun risiko komplikasi diabetes sangat terkait dengan kepatuhan dan kedisiplinan diabetesi menjalankan gaya hidup dan pola makan sehat dengan asupan nutrisi yang memadai bagi penyandang diabetes. Dukungan keluarga sangat penting agar diabetesi bersedia mengubah gaya hidup agar lebih sehat," tutup Tunghadi.

Sumber:BeritaSatu.com