BPOM Ajak Anggota OKI Kerja Sama Obat dan Vaksin Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Salah satu upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengupayakan ketersediaan obat dan vaksin di tengah situasi pandemi Covid-19, dengan memprakarsai workshop virtual dengan tema Enhancing Collaboration in Research, Manufacturing, Management of Medicines and Vaccines in the OIC Member States, pada tanggal 9-10 Desember 2020.

Workshop ini merupakan platform berharga untuk berbagi inisiatif antar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) terkait penanganan pandemi Covid-19, serta mendorong kolaborasi dengan fokus pada penyediaan aksesibilitas dan keterjangkauan obat dan vaksin Covid-19 di negara anggota OKI.

Kepala BPOM, Penny K Lukito, mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menghadapi pandemi ini. Terlebih, belum ada yang bisa memprediksi akhir pandemi Covid-19. Dengan demikian, tidak ada pilihan selain bekerja sama dalam menghentikan penyebaran virus dan menemukan obat yang paling efektif.

"Mari bergandengan tangan dalam upaya bersama memperkuat kerja sama dan kolaborasi di negara-negara anggota OKI untuk menemukan obat dan vaksin Covid-19 yang paling efektif,” lanjutnya,” ungkap Penny K Lukito di sela pembukaan workshop Negara Anggota OKI, Rabu (9/12/2020).

Sejalan dengan tema pada workshop, negara anggota OKI dan pemangku kepentingan lainnya memiliki kesempatan untuk memberikan rekomendasi strategis yang dapat dilakukan untuk membangun kemitraan dalam menghadapi Covid-19, serta membangun kolaborasi yang berkelanjutan.

Acara ini juga merupakan salah satu bentuk implementasi dari Deklarasi Jakarta yang disepakati pada The First Meeting of the Heads of National Medicine Regulatory Authorities (NMRAs) from the Organization of Islamic Cooperation (OIC) Member States di Jakarta tanggal 21-22 November 2018 lalu.

"Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi di antara NMRA serta memastikan kontinuitas pasokan dan akses ke obat-obat esensial dan vaksin, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata Penny

