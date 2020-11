Harga Kebutuhan Pokok di Depok Terpantau Normal

Kamis, 5 November 2020 | 22:38 WIB

Oleh : Bhakti Hariani / FER

Depok, Beritasatu.com - Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional yang ada di Kota Depok terpantau normal meski saat ini telah memasuki musim penghujan.

Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) melakukan pemantauan di dua pasar tradisional yakni Pasar Agung di Kecamatan Sukmajaya dan Pasar Cisalak di Kecamatan Cimanggis.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagin Kota Depok, Anim Mulyana mengatakan, monitoring dilakukan untuk melihat secara langsung harga dan stok bahan pokok di pasar tradisional. Kegiatan ini juga guna mengantisipasi terjadinya kenaikan harga.

"Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, harga kebutuhan pokok dari dua pasar yang kami pantau cukup stabil," ujar Anim di Depok, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).

Diungkap Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Disperdagin Kota Depok, Cicin Nurhanida untuk harga cabai merah keriting di Pasar Agung, rata-rata tetap Rp40.000 per kilogram, bawang merah turun dari Rp40.000 per kilogram menjadi Rp36.000 per kilogram.

Kemudian bawang putih cutting rata-rata Rp30.000 per kilogram, bawang putih biasa yang semula Rp28.000 per kilogram, turun menjadi Rp25.000 per kilogram.

Sedangkan di Pasar Cisalak, harga telur ayam ras berkisar rata-rata Rp23.500 perkilogram, beras kualitas medium Rp10.000 per liter, beras kualitas premium Rp11.000 per liter. Kemudian daging sapi murni Rp110.000 per kilogram, ayam broiler Rp38.000 per ekor, dan ayam kampung Rp80.000 per ekor.

"Kenaikan harga biasanya terjadi akibat faktor cuaca, apalagi sekarang memasuki musim hujan. Tapi sejauh ini harga cukup stabil dan stok terpenuhi dan aman tidak terjadi kelangkaan," papar Cicin.

