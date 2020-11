Anies: Kapasitas Testing Capai 20.031 Spesimen per Hari

Selasa, 24 November 2020 | 16:24 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memaparkan kemampuan pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjalankan aktivitas 3T, yakni testing (tes), tracing (lacak) dan treatment (rawat) serta isolasi. Aktivitas 3T ini, merupakan bagian yang harus dikerjakan pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19.

"Kita di Pemprov DKI, bagian kami 3T dijalankan sebaik-baiknya, we do our part, sehingga kita bisa minta masyarakat untuk mengerjakan bagiannya,” ujar Anies dalam acara webinar bertajuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Sosial-Ekonomi DKI Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Pertama, kata Anies, kemampuan testing Pemprov DKI terus mengalami peningkatan signifikan. Pada awal krisis Covid-19, kapasitas testing DKI hanya 120 hingga 150 sampel per hari. Sekarang kapasitas testing-nya sebanyak 20.031 spesimen per hari, termasuk testing sebanyak 9.211 spesimen per hari dengan jejaring 65 laboratorium di Jakarta.

"Jadi, ini lonjakan yang dilakukan sama-sama, tidak dikerjakan oleh Pemprov sendiri. Ada lebih dari 40 lab pada saat awal, sekarang ada lebih dari 60 lab yang kita jaring untuk bekerja bersama meningkatkan kapasitas testing. Sehingga, kita memiliki one of the highest testing capacity dan kita tidak kalah dengan kota-kota maju di Asia Tenggara atau Asia bahkan dalam kapasitas melakukan testing," ungkap Anies Baswedan.

Kedua, terkait kapasitas tracing atau pelacakan. Anies mengatakan, hingga saat ini, Pemprov DKI bersama BNPB telah merekrut 1.545 tambahan tenaga profesional contact tracing untuk membantu melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang disinyalir terpapar Covid-19.

"Kita rekrut lebih dari 1.500 orang untuk melakukan tracing. Saat ini, rasio tracing kita sudah bisa sampai sekitar 12 mungkin. Setiap ada kasus, tracing hampir ke-12 orang,” tuturnya.

Ketiga, lanjut Anies, terkait dengan kapasitas treatment atau perawatan. Pemprov DKI, sudah menyediakan 98 rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta. Jumlah tempat tidur isolasi di 98 RS tersebut sebanyak 6.016 unit dan 75 persen di antaranya sudah terpakai. Sementara tempat tidur ICU sebanyak 837 unit dan yang sudah terpakai sebanyak 69 persen.

"Lokasi isolasi mandiri terkendali berkapasitas 899 orang dan terpakai 53 persen. Ini sempat turun, itu angka isolasi kita bahkan hanya sekitar 21 persen yang terpakai, sekarang sudah naik lagi. Kita harus agak ekstra hati-hati lagi. Ini bukan insiden yah, tetapi kolektif ketaatan,” pungkas Anies.

