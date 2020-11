Anies Sebut Pandemi Dorong Perencanaan Kota Berbasis Digital

Selasa, 24 November 2020 | 21:38 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, salah satu dampak positif pandemi Covid-19 adalah perubahan ke arah digitalisasi yang semakin cepat.

Pandemi Covid-19, kata Anies, merupakan krisis yang harus dihadapi dengan memandangnya sebagai peluang untuk mempercepat perubahan ke arah penggunaan teknologi digital.

"Kami menyadari krisis biasanya dihindari, tapi hari ini krisisnya harus dihadapi, mau tidak mau. Tapi kami melihat krisis adalah accelerated change, nama lain dari krisis adalah perubahan yang dipercepat. Karena itu di Jakarta mau tidak mau, membaca ini semua what should we do. Jakarta ibu kota megapolitan harus antisipasi itu,” ujar Anies dalam acara webinar bertajuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Sosial-Ekonomi DKI Jakarta, Selasa (24/11/2020).

Anies mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan Pemprov DKI adalah memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk redefinisi perencanaan tata kota. Jika sebelumnya, memandang pergerakan di sebuah kota sebagai transit oriented development (TOD). Namun, sekarang bukanya hanya TOD tetapi juga digital oriented development (DOD) sebagai sebuah kesatuan.

"Jadi bukan hanya TOD, tapi juga DOD. It’s so real. Jadi kita sedang membangun beberapa lokasi transit oriented development, kita integrasikan dengan digital. Dan harapannya nantinya kita bisa membangun dan kota yang lebih livable dan kota lebih memfasilitasi untuk kegiatan usaha yang efisien dan efektif. Yang tidak kalah penting, masyarakatnya sehat,” jelas Anies.

Dalam rangka perencanaan kota berbasis digital, lanjut Anies, pihaknya membangun akses digital di DKI Jakarta yang namanya JakWifi yang akan dikerjakan di seluruh wilayah Jakarta. Saat ini, tutur dia, sudah ada 9.000 titik di Jakarta yang bisa dijangkau akses JakWifi.

"Saat ini sudah ada 9.000 titik akses JakWifi, ini gratis. Siapa saja datang dekat lokasi itu langsung bisa menggunakan JakWifi. Harapannya, mereka yang punya kegiatan usaha bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini untuk tersambungkan,” ungkapnya.

"Kami memandang, penyediaan jaringan internet ini mirip dengan penyediaan fasilitas listrik di tahun 70-an, 80-an, sehingga masyarakat terintegrasi. Ini penyediaan fasilitas conectivity secara digital yang akan membantu bagi masyarakat untuk bisa ikut dalam kegiatan perekonomian, ikut dalam kegiatan pembelajaran. Jadi mereka inklusif di dalam digital technology,” pungkas Anies.

Sumber:BeritaSatu.com