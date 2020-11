Anies Tegaskan Komitmen Bangun Stadion untuk Markas Persija

Sabtu, 28 November 2020 | 16:59 WIB

Oleh : Yustinus Paat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali menegaskan komitmen pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pembangunan stadion yang akan menjadi rumah bagi kesebelasan Persija.

Hal ini disampaikan Anies saat memberikan sambutan di acara peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-92 Persija secara virtual dari kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11/2020).

"Sekarang kita sama-sama berharap, insyaallah stadion yang dulunya hanya ada di dalam gambar, stadion yang adanya dalam percakapan, hari ini stadion itu sudah pelan-pelan akan menjadi kenyataan bagi Jakarta. Dan ini artinya rumah buat kita semua. Kita jalani ini dengan rendah hati. Kita jalani ini dengan kerja keras. Kita jalaninya dengan tabah. Insyaallah nantinya stadion akan menjadi kebanggaan kita semua," ujar Anies.

Sebelumnya, Anies mengungkapkan, sejarah panjang Persija yang turut serta dalam pendirian PSSI pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Persija, kata Anies, juga telah meraih 11 gelar juara kompetisi sepak bola di tanah air sejak Perserikatan masa Hindia Belanda (1931), Perserikatan setelah masa kemerdekaan (1954, 1964, 1973, 1975 dan 1979), hingga prestasi juara Liga I Indonesia (2001, 2018).

Adapun juara internasional yang pernah diraih Persija antara lain, juara 1 Quoch Khanh Saigon Cup/Ho Chi Minh City Cup tahun 1973; juara 2 Brunei Invitation Cup pada tahun 2000 dan 2001; serta juara 1 Boost Fix Super Cup pada tahun 2018.

"Persija juga telah melahirkan pemain-pemain hebat di usia tim yang masih tergolong muda. Dari Persija lahir pemain-pemain hebat. Tan Liong Houw, Sinyo Aliandoe, Soetjipto Soentoro, Iswadi Idris, dan yang sekarang Bambang Pamungkas. Ini semua adalah legenda-legenda, tapi Persija tidak berhenti di situ. Saya percaya bahwa Persija bukan sebuah tim tua, ini tim muda," ucap Anies.

Anies kemudian mengingatkan akan pentingnya peran pendukung atau suporter, yaitu The Jakmania dalam perjalanan Persija selama ini. "Tanpa adanya The Jakmania, kita akan sulit membayangkan tim ini seperti apa. The Jakmania adalah pompa semangat bagi Persija. The Jakmania adalah simpul yang mempersatukan warga Jakarta. Karena itu saya berharap Persija, The Jakmania, dan kita semua benar-benar menjadi satu kesatuan," ujar Anies.

Lebih lanjut, Anies berharap, peringatan ulang tahun Persija ke-92 dapat memperkuat soliditas Persija dan The Jakmania. Menurut dia, semangat kolaborasi menjadi sangat penting untuk mengantarkan Persija menjadi lebih baik ke depannya.

"Kami di Pemprov DKI Jakarta, insyaallah akan terus mendukung, baik untuk Persijanya juga untuk teman-teman The JakMania. The JakMania ini menjadi salah satu simpul yang penting bagi keutuhan masyarakat di Jakarta," tutur Anies.

Perlu diketahui, Stadion Persija saat ini dalam proses pembangunan setelah groundbreaking pada 14 Maret 2019. Stadion berkelas internasional tersebut pada pekan ini sudah terealiasi 36,7 persen dan direncanakan akan rampung pada tahun 2021 mendatang.

"Sekali lagi saya ucapkan selamat dan terus jaga semangat. Salam hormat, salam hangat untuk semuanya. Selamat untuk Persija. Selamat untuk semua yang bekerja keras di lapangan dan di luar lapangan. Kita titip nama baik Jakarta di pundak Persija," pungkas Anies.

