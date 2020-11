KLHK Pastikan Distribusi Perhutanan Sosial Terapkan Protokol Kesehatan

Kamis, 5 November 2020 | 21:46 WIB

Oleh : Ari Supriyanti Rikin / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Meskipun terkendala pandemi Covid-19 dalam pendistribusian lahan perhutanan sosial, Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) menerapkan protokol kesehatan saat verifikasi di lapangan. Bahkan, untuk zona merah verifikasi dilakukan secara virtual.

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Bambang Supriyanto mengatakan, pandemi memang membuat distribusi lahan perhutanan sosial mengalami perubahan metode verifikasi.

"Untuk wilayah dengan zona kuning, oranye verifikasi lapangan dilakukan dengan protokol kesehatan ketat. Sedangkan zona merah verifikasi dengan teknologi virtual," kata Bambang di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Saat verifikasi perhutanan sosial di zona kuning dan orange, tim KLHK juga bekerja sama dengan satuan tugas Covid-19 di daerah. Sementara itu pelaksanaan verifikasi virtual diatur melalui Perdirjen Nomor 13 Tahun 2020.

Verifikasi virtual dilakukan dengan menanyakan data pendukung ke kepala desa atau dinas kependudukan dan catatan sipil.

Bambang menyebut, hingga awal November 2020 realisasi perhutanan sosial sudah ia terima laporannya mencapai 4,4 juta hektare (ha) dari target 12,7 juta ha. Sementara pada 16 Oktober 2020 realisasi perhutanan sosial mencapai 4,2 juta ha dengan 873.670 kepala keluarga dan 6.690 unit SK izin/hak. "Hingga akhir tahun, ditargetkan bisa tercapai 4,6 juta ha," ucapnya.

Menurutnya, perhutanan sosial bukan bagi-bagi lahan, tapi dalam distribusi lahan harus disertai peningkatan kapasitas, pendampingan dan akses modal. Penerima izin perhutanan sosial adalah kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lestari. Inventarisasi dilakukan agar penerima izin kelola by name by address tepat sasaran.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ada percepatan realisasi perhutanan sosial yang harus rampung di tahun 2024 dengan sisa alokasi hampir 8 juta ha.

Menjawab hal itu, Bambang mengungkapkan, saat ini KLHK membuat peta jalan (road map) perhutanan sosial. Subtansi peta jalan ini meliputi percepatan distribusi akses untuk perhutanan sosial, peningkatan kualitas pascaizin melalui pendampingan, keterampilan dan jejaring pasar.

Selain itu juga ada kerja sama kementerian, lembaga untuk membuat role model agar kelompok masyarakat kategori gold bisa dijadikan contoh kelompok masyarakat lainnya.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilakukan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk peningkatan kesejahteraannya.

Program ini dilakukan karena ada ketidakadilan pemanfaatan hutan seluas 42 juta ha. Dalam pengelolaanya swasta mencapai 40,46 juta ha (96 persen) dan masyarakat 1,76 juta ha (4 persen). Selain itu juga terjadi konflik tenurial, kriminalisasi masyarakat dan kesenjangan kota desa (urbanisasi).

Dari data KLHK jumlah desa di dalam atau sekitar hutan mencapai 25.863 desa dan penduduk miskinnya mencapai 10,2 juta jiwa atau sekitar 36,37 persen dari total penduduk miskin di Indonesia.

