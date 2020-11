Universitas Negeri di Selandia Baru Jadi Pilihan Siswa Indonesia

Rabu, 11 November 2020 | 09:16 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Education New Zealand dan ICAN Education akan menggelar pameran pendidikan virtual Selandia Baru atau New Zealand Virtual Education Fair pada 14 November mendatang melalui platform digital.

Seluruh universitas negeri yang ada di Selandia Baru,dijadwalkan mengikuti pameran tersebut, yakni Auckland University of Technology, University of Auckland, University of Canterbury, Lincoln University, Massey University, University of Otago, Victoria University of Wellington, dan University of Waikato.

Direktur Asia Timur Education New Zealand, Ben Burrowes, mengatakan, pandemi Covid-19 menjadi tantangan tersendiri bagi siswa Indonesia yang ingin mengeksplorasi pilihan pendidikan mereka di luar negeri.

"Untuk itulah, Education New Zealand dan institusi pendidikan yang ada di Selandia Baru terus berkomitmen untuk memberikan informasi terbaru seputar studi di Selandia Baru kepada siswa dan orang tua di Indonesia," kata Ben Burrowes, Rabu (11/11/2020).

Ben menambahkan, Education New Zealand dan institusi pendidikan yang ada di Selandia Baru sangat antusias untuk terhubung secara online dengan siswa di Indonesia.

"Kami juga sangat tidak sabar untuk menyambut mereka kembali di Selandia Baru ketika waktunya sudah tepat, serta menjadi fasilitator yang membantu mereka untuk meraih masa depan yang lebih cerah," tandas Ben.

Dalam pameran ini, Education New Zealand menggandeng ICAN Education sebagai mitra utama. ICAN Education adalah agensi pendidikan yang memberikan konsultasi secara gratis seputar studi di luar negeri.

Managing Director ICAN Education, Kevin Putra mengatakan, ICAN Education saat ini sudah beroperasi di tujuh daerah di pulau Jawa dan Kalimantan. Selain itu, ICAN Education merupakan salah satu Education New Zealand Recognised Agency (ENZRA) atau agen pendidikan yang telah secara resmi direkognisi oleh Education New Zealand.

"Kami sangat senang bisa menjadi mitra dalam penyelenggaraan pameran pendidikan ini karena dapat mengukuhkan kerja sama yang memang sudah lama terjalin dengan Education New Zealand,’’ kata Kevin Putra.

Lebih lanjut, Kevin mengatakan, pameran ini merupakan upaya untuk memperkenalkan pendidikan Selandia Baru lebih luas lagi. "Kami harap acara ini dapat memperkenalkan kualitas pendidikan Selandia Baru yang belum banyak diketahui oleh masyarakat Indonesia,’’ pungkasnya.

