Satgas Sebut Testing Covid-19 Capai 88,66%

Jakarta, Beritasatu.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 (Satgas Covid-19), Wiku Adisasmito mengatakan, sejak awal Juni 2020 hingga pekan ketiga Oktober 2020 terlihat adanya tren peningkatan testing Covid-19.

Namun, kata Wiku Adisasmito, tren peningkatan testing ini sempat mengalami penurunan pada dua pekan setelahnya. Kemudian, meningkat kembali hingga pekan ini.

"Jumlah testing hampir mencapai target WHO yaitu berada di angka 86,25 persen pada minggu kedua November 2020," kata Wiku Adisasmito dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta secara virtual, Selasa (24/11/2020).

Testing terus ditingkatkan hingga pekan ketiga bulan November 2020. Testing yang dilakukan sudah mencapai sekitar 239.000 atau 88,66 persen. "Ini adalah angka tertinggi yang pernah kita capai. Kita harus terus menerus meningkatkan jumlah testing hingga tercapai target WHO," ujar Wiku Adisasmito.

Wiku menegaskan, pemerintah terus mengejar ketertinggalan pencapaian angka testing yang ditetapkan WHO. Penting untuk diketahui, jumlah testing per wilayah disesuaikan dengan kepadatan populasi didalamnya. Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa maka diperlukan pelaksanaan testing sebesar 267.000 orang per minggunya.

Fluktuasi jumlah testing yang dilakukan dipengaruhi oleh berbagai hal seperti kondisi libur, jumlah dan kapasitas laboratorium, sumber daya manusia (SDM) tenaga kesehatan, ketersediaan reagen dan juga kondisi geografis Indonesia.

"Hal-hal ini tentunya menjadi evaluasi bersama, khususnya bagi pemerintah daerah. Tren jumlah testing juga sempat menurun di hari-hari tertentu, khususnya saat hari libur. Hal ini tentu sangat kami sayangkan terlebih pandemi Covid-19 tidak mengenal hari libur," terang Wiku Adisasmito.

Melihat kondisi tersebut, Wiku meminta kepada pemerintah daerah setempat untuk memperbaiki mekanisme operasional laboratorium melalui penambahan jumlah sif laboran dengan pemberian insentif yang sepadan. Selain itu, perlu adanya pemeriksaan terkait kesesuaian jenis reagen dengan alat testing yang digunakan.

"Kami meminta pemerintah daerah untuk menerapkan sanksi bagi masyarakat yang tidak mau atau menolak melakukan testing Covid-19. Kami minta pemerintah daerah untuk benar-benar menjalankannya secara ketat tanpa pandang bulu," tegas Wiku Adisasmito.

